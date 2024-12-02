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gotreksson
В Петрозаводске построят новый мост длиной около 475 метров вместо "дороги жизни"
В Петрозаводске, планируется строительство нового моста через Логмозерский пролив. В микрорайоне Соломенное сейчас функционирует устаревшая понтонная переправа, которая зависит от погодных условий и неэффективна.

Эта тема обсуждается уже на протяжении нескольких десятилетий, и с каждым годом она становится всё более важной. Однако в начале 2024 года не было никаких ясных решений по данному вопросу. Сегодня, благодаря поддержке федерального центра, проблема наконец-то сможет быть решена. В конце ноября текущего года стало известно, что в верхней палате парламента поддержали выделение средств на строительство моста через Логмозерский пролив в Петрозаводске. На данный момент в этой части города, конкретно в микрорайоне Соломенное, функционирует понтонная переправа, которая уже давно утратила свою эффективность. Ранее между берегами осуществлялось паромное сообщение, основанное ещё в царские времена. С конца 1960-х годов здесь начали использовать наплавной мост. За последние пять десятилетий сменилось целых пять таких сооружений, и действующий мост является последним из них, установившимся в 2017 году, с реверсивным движением.

Кроме того, надежность этой переправы существенно зависит от погодных условий. Бывают случаи, когда движение через водную преграду полностью останавливается, и в таких ситуациях жители микрорайона оказываются отрезанными от остальной части города. Пока не сообщается, когда начнётся строительство нового капитального моста. Известно, что проект, стоимость которого составляет около 10 млрд, займет примерно четыре года. Специалисты одной из старейших проектных организаций страны — «Трансмост», специализирующейся на транспортной инфраструктуре, уже подготовили все необходимые документы. Комплексные инженерные изыскания были проведены в 2022-2023 годах. Согласно представленным планам, новый мост будет железобетонным, с длиной около 475 метров.

Кроме того, проект предусматривает, что не только автомобили, но и велосипедисты смогут пользоваться новым переходом. На мосту также будут обустроены пешеходные зоны. Конструкция будет включать три пролетных строения. Кроме самого моста, будут построены подъездные пути общей протяженностью 1,15 км, а также очистные сооружения, которые помогут предотвратить загрязнение водоемов.

В целом, как было отмечено на выступлении властей региона в Совете Федерации, за последние семь лет в Карелии было построено и реконструировано 19 мостов, а 61 объект был обновлён в ходе ремонта. Некоторые проекты продолжаются и сейчас. За этот период также были открыты 80 км новых дорог и отремонтировано 1,4 тыс. км существующих.

В ближайшие месяцы в Петрозаводске, при поддержке федерального бюджета, начнётся реконструкция участка улицы Достоевского между улицами Зайцева и Боровая, а также строительство первого автодорожного тоннеля в городе под железнодорожными путями на улице Халтурина, стоимость которого составит 7 млрд.

#строительство мостов #карелия #тоннель #петрозаводск #дорога жизни #логмозерский пролив #соломенное
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