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gotreksson
В Санкт-Петербурге в 2025 году будет реализован мегапроект стоимостью 210 миллиардов рублей
В Северной столице, в Приморском районе на побережье Финского залива, в 2025 году будет реализован амбициозный мегапроект стоимостью 210 миллиардов рублей, который существенно преобразит данную территорию и внесет значимый вклад в экономику города. Ожидается, что его реализация приведет к увеличению туристического потока на 1,3 миллиона человек в год.

Речь идет о создании современного всесезонного курортного комплекса «Санкт-Петербург Марина» на месте бывшей промышленной площадки «Горская». В ноябре 2024 года вопрос о развитии данного проекта обсуждался на встрече заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко с представителями местной администрации и профильных ведомств, включая Минстрой, Минтранс, Росавтодор, Минэнерго, Минэкономразвития и Корпорацию Туризм.РФ. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что благодаря уникальным природным условиям и удобной транспортной доступности, планируемый морской курорт сможет стать важнейшим элементом новой туристической карты города. В рамках кампании, завершение которой намечено до конца текущего десятилетия, предполагается строительство крупнейшей в Европе яхтенной марины площадью 30 гектаров. Здесь будет организовано круглогодичное хранение до 1000 яхт и обслуживания судов. В летний период гавань сможет одновременно вмещать около 400 яхт.

Кроме того, планируется возведение гостиничного комплекса, спортивных и социальных объектов, общественных зон, образовательного центра, тематического парка и других инфраструктурных построек. Вся необходимая сопутствующая инфраструктура будет создана для обеспечения стабильного потока туристов, в частности, запланировано строительство дублера Приморского шоссе.

Отмечается, что реализация данного проекта создаст около 7000 новых рабочих мест. При поддержке Президента РФ Владимира Путина разработка курортной зоны «Санкт-Петербург Марина» включена в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», который, в свою очередь, является частью нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Пресс-служба туроператора «Русский Экспресс» сообщила, что курорт «Санкт-Петербург Марина» будет работать на протяжении всего года. Летом здесь можно будет наслаждаться катанием на моторных и парусных яхтах, будет оборудовано 5 километров беговых и велодорожек, создана набережная с кафе, ресторанами и зонами отдыха, а также открыт открытый бассейн. Зимой планируется проложить лыжные трассы и организовать заливку катка. Приток туристов в Санкт-Петербург растет: наблюдается большое количество повторных визитов. В 2024 году появилось новое открытое пространство в Лахте, которое стало чрезвычайно популярным как среди местных жителей, так и среди туристов. Санкт-Петербург и Ленинградская область, расположенные на побережье Финского залива, естественно ассоциируются с морем и морскими путешествиями. Здесь для туристов доступны чистый морской воздух, хвойные леса и живописные пейзажи. Даниил Горский, руководитель проектов компании G Theme Parks, добавляет, что этот проект следует рассматривать как часть долгосрочной стратегии, направленной на привлечение туристов как из регионов России, так и из зарубежья, в том числе стран СНГ. «Санкт-Петербург Марина» обещает стать уникальной площадкой, которая объединит современную гостиничную инфраструктуру, яхтенные марины, зоны для отдыха и культурно-развлекательные пространства. Такой проект способен укрепить статус Санкт-Петербурга как международного центра туризма, спорта и культуры. По оценкам компании G Theme Parks, курорт может привлечь более 1,3 миллиона туристов в год. При среднем чеке около 50-70 тысяч рублей на человека за поездку, включая проживание и развлечения, валовый доход от работы курорта может составить порядка 65-90 миллиардов рублей. Ориентируясь на средние операционные расходы курортов в размере 50-60%, проект может окупиться в оптимистичных сценариях за 5-7 лет, а в менее благоприятных условиях — за 10-12 лет.

Параллельно с развитием курорта идет работа над улучшением транспортной инфраструктуры. Кроме уже упомянутого дублера Приморского шоссе, также планируется расширение общественного транспорта, включая новые автобусные маршруты и возможность создания речного сообщения.

Не менее важной составляющей является культурная программа, которая будет предложена посетителям. На территории курорта планируется проводить различные фестивали, выставки и культурные мероприятия.

Тем не менее нельзя игнорировать риски, связанные с изменениями в экономической ситуации, ограничениями в международном туризме и необходимостью строгого соблюдения экологических стандартов.

#новости #строительство #рабочие места #туризм #санкт-петербург #нацпроект #приморский район #финский залив #зона отдыха #санкт-петербург марина
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