Предстоящая зима в Европе обещает быть самой холодной за последние два года, что вызовет резкий рост спроса на отопление и возможный рост цен на него. Прекращение поставок российского газа усугубляет ситуацию, побуждая страны искать альтернативные источники энергии и укреплять инфраструктуру. Европа сталкивается с новыми климатическими вызовами и пытается адаптироваться к ним.

Предстоящая зима в Европе обещает стать настоящим испытанием для жителей континента — температура, по прогнозам, будет самой низкой с начала специальной военной операции, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Согласно этому анализу, зимний период с декабря 2024 по февраль 2025 года будет холоднее, чем в последние два года. Температуры, ожидаемые в этот период, поставят новые рекорды низких значений, что вызовет серьезные последствия для европейских домохозяйств и экономики в целом. По мнению экспертов, прогнозируемое похолодание приведет к резкому увеличению спроса на отопление, что, в свою очередь, неминуемо приведет к росту цен на него. Здесь стоит отметить, что ситуация усугубляется прекращением поставок российского газа через территорию Украины с 1 января. «Год назад кризис с поставками газа казался более-менее под контролем, однако новая зима принесет с собой совершенно иную реальность», — резюмирует Bloomberg.

С каждым годом Европа становится все более уязвимой к холодам, и если в прошлом она могла полагаться на стабильные поставки топлива из России, то сейчас странам Европы необходимо искать альтернативные источники энергии. В преддверии зимы руководство Еврокомиссии уже обратилась к Соединённым Штатам с просьбой о дополнительных поставках сжиженного природного газа (СПГ). Это решение продиктовано не только стремлением диверсифицировать источники поставок, но и планами уменьшить зависимость от российских энергоносителей.

Стоит заметить, что элементы борьбы с зимними холодами уже наблюдаются: многие страны начинают переход на возобновляемые источники энергии, активно развивают инфраструктуру по обеспечению населённых пунктов электрификацией и теплоснабжением. Однако, несмотря на усилия, непростая зима заставляет нас задуматься о важных вопросах: сможет ли Европа адаптироваться к новым климатическим условиям и какие еще шаги ей предстоит предпринять. Как пройдут зимние месяцы, покажет время, но одно уже ясно: Европа готовится к холодам, как никогда ранее.