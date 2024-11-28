На встрече с Владимиром Путиным губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поднял вопрос о строительстве новой верфи на Северо-Западе России, подчеркивая его значимость для укрепления позиций страны на мировом судостроительном рынке. Цыбульский отметил конкурентность проекта и уникальные возможности Архангельской области, которая обладает необходимой инфраструктурой и кадрами.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поднял важный вопрос — строительство новой верфи на Северо-Западе страны. Этот проект не просто инициатива региона, а серьезный шаг к усилению позиций России на мировом судостроительном рынке.

«Владимир Владимирович, у меня есть интересные предложения по строительству новой верфи на нашем северо-западе, и я понимаю, что этот вопрос уже активно обсуждается», — начал свою речь Цыбульский, демонстрируя свою готовность выступить с инициативой. «Проект очень конкурентный. На него претендуют разные регионы, и среди них есть наши соседи. Но это не только задача для Архангельской области или другого региона — это общемировая задача», — добавил губернатор. Цыбульский подчеркнул важность этого проекта для развития региона и России в целом, призвав к обсуждению конкурентных преимуществ различных территорий. Он отметил уникальные возможности Архангельской области в сфере судостроения и выделил подходящие земельные участки для дальнейшего развития отрасли.

«У нас есть все основания считать, что наша область может стать оплотом судостроительных технологий и навыков. Мы располагаем необходимой инфраструктурой и подготовленными кадрами. Это делает нас высококонкурентоспособными в сравнении с другими регионами», — уверенно заявил он.

Губернатор также получил поддержку Путина в создании центра компетенций судостроения в Архангельской области. Это решение может существенно укрепить позиции столицы Поморья как флагмана отечественной судостроительной отрасли. Цыбульский напомнил, что именно на Архангельскую область приходится 48% всех производственных мощностей Объединенной судостроительной корпорации.

Нельзя не упомянуть положительном влиянии реализации этого проекта на экономику региона: новые рабочие места, увеличение налоговых поступлений и возможности для малых и средних предприятий в смежных отраслях — все эти факторы способствуют стабилизации местной экономики и улучшению жизненного уровня населения.

Строительство новой верфи становится особенно актуальным в свете глобального дефицита судов и увеличения спроса на морские перевозки. Встреча губернатора Архангельской области с президентом создала позитивный фон для дальнейшей работы над проектом создания новой верфи.