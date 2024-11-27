В 2025 году в России начинается масштабный проект по строительству новой трассы между Екатеринбургом и ХМАО. Проект включает создание нового транспортного коридора, который сократит расстояние более чем на 300 км и улучшит логистику для доставки товаров из Азии через «Сухой порт». Сметная стоимость составляет около 10,5 миллиарда рублей, и первый этап включает строительство двухполосной дороги от деревни Владимировка.

В 2025 году в России начинается масштабный дорожный проект, который нацелен на значительное сокращение расстояния между двумя регионами. Эта новая автотрасса будет вводиться в эксплуатацию поэтапно и станет важной частью новых логистических маршрутов, связанных с «Сухим портом». Данный объект играет ключевую стратегическую роль для всей экономики страны. Осуществление этой инициативы позволит создать вблизи Екатеринбурга своего рода новые "южные ворота на Восток", что значительно облегчит доставку в Россию товаров из азиатских государств. В рамках проекта планируется внедрение современных технологий для перевалки, переработки и складирования грузов, а также укрепление синхронизации работы различных видов транспорта. Ожидается, что к середине следующего десятилетия мощность хаба достигнет 80 миллионов тонн в год. Первым этапом в этом направлении стало открытие в 2022 году ТЛЦ «Уральский», который имеет мощность 300 тысяч TEU в год, с перспективой дальнейшего расширения.

Что касается транспортных маршрутов, то, за исключением северного направления, на всех остальных направлениях, исходящих из формирующегося «Сухого порта», инфраструктура уже хорошо развита. В связи с этим планируется создание нового автотранспортного коридора, который сократит расстояние между Екатеринбургом и Югрой более чем на 300 километров. Необходимо отметить, что обсуждения о необходимости создания этой автодороги между Свердловской областью и ХМАО ведутся уже достаточно давно — со времени начала 2000-х годов. Однако только сейчас, когда актуальность данного проекта возросла, дело сдвинулось с мёртвой точки.

Сметная стоимость проекта составляет примерно 10,5 миллиардов рублей. В рамках первой очереди начнётся строительство двухполосной автодороги, которая будет проложена от деревни Владимировка (Тавдинский городской округ) до границы Свердловской области и ХМАО — это участок на 48-м километре действующей трассы «Тавда – Герасимовка – Владимировка». На втором этапе работы будут продолжены на территории Кондинского района Югры до посёлка Куминский.

Уже сейчас существует автодорога от Куминского, которая проходит через Междуреченский и соединяется с трассой «Ханты-Мансийск – Пермь» — участок «Куминский – Тынкуль» был открыт в 2020 году. В районе посёлка Карабашка запланировано строительство заправки, гостиницы и автоматического пункта весогабаритного контроля. Крупнейшими сооружениями на новой дороге станут мосты через реку Карабашка.

В процессе проектирования рассматривались два варианта маршрута. Один из них предполагал создание более прямого пути без лишних обходов и поворотов. Однако такой подход потребовал бы большего объёма финансирования и не соответствовал бы идеям по охране природы, поэтому было решено остановиться на маршруте, который идёт вдоль действующей железной дороги, что позволит использовать уже освоенную территорию. Хотя, на первый взгляд, разница между двумя вариантами невелика — около 500 метров.

Разработка проектной документации началась в январе 2024 года, после завершения конкурса на выбор подрядчика. Любопытно, что было подано пять заявок. Одна из компаний, при стартовой стоимости контракта в 130,5 миллиона рублей, предложила подготовить всю необходимую документацию за символическую сумму в 1 рубль. Однако более выгодным оказалось другое предложение от ООО «Проектная компания «Уралдортехнологии», которое выразило готовность взять на себя проект за всего 1 копейку. Этот кандидат был выбран ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» в качестве предпочтительного. Три остальных участника предоставили заявки на выполнение инженерных изысканий и подготовки проекта за суммы, в диапазоне от 85,2 миллиона до 110 миллионов рублей. Конечно, речь идет не только о цене: в портфеле «Уралдортехнологии» более 170 успешно завершённых контрактов, в том числе реконструкция участка дороги «Пермь – Екатеринбург». Если профильное учреждение не направит документацию на доработку, строительство новой трассы, как уже упоминалось, начнётся в 2025 году.