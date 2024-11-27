Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Вблизи Екатеринбурга построят новую автодорогу, которая станет «южными воротами на Восток»
В 2025 году в России начинается масштабный проект по строительству новой трассы между Екатеринбургом и ХМАО. Проект включает создание нового транспортного коридора, который сократит расстояние более чем на 300 км и улучшит логистику для доставки товаров из Азии через «Сухой порт». Сметная стоимость составляет около 10,5 миллиарда рублей, и первый этап включает строительство двухполосной дороги от деревни Владимировка.

В 2025 году в России начинается масштабный дорожный проект, который нацелен на значительное сокращение расстояния между двумя регионами. Эта новая автотрасса будет вводиться в эксплуатацию поэтапно и станет важной частью новых логистических маршрутов, связанных с «Сухим портом». Данный объект играет ключевую стратегическую роль для всей экономики страны. Осуществление этой инициативы позволит создать вблизи Екатеринбурга своего рода новые "южные ворота на Восток", что значительно облегчит доставку в Россию товаров из азиатских государств. В рамках проекта планируется внедрение современных технологий для перевалки, переработки и складирования грузов, а также укрепление синхронизации работы различных видов транспорта. Ожидается, что к середине следующего десятилетия мощность хаба достигнет 80 миллионов тонн в год. Первым этапом в этом направлении стало открытие в 2022 году ТЛЦ «Уральский», который имеет мощность 300 тысяч TEU в год, с перспективой дальнейшего расширения.

Что касается транспортных маршрутов, то, за исключением северного направления, на всех остальных направлениях, исходящих из формирующегося «Сухого порта», инфраструктура уже хорошо развита. В связи с этим планируется создание нового автотранспортного коридора, который сократит расстояние между Екатеринбургом и Югрой более чем на 300 километров. Необходимо отметить, что обсуждения о необходимости создания этой автодороги между Свердловской областью и ХМАО ведутся уже достаточно давно — со времени начала 2000-х годов. Однако только сейчас, когда актуальность данного проекта возросла, дело сдвинулось с мёртвой точки.

Сметная стоимость проекта составляет примерно 10,5 миллиардов рублей. В рамках первой очереди начнётся строительство двухполосной автодороги, которая будет проложена от деревни Владимировка (Тавдинский городской округ) до границы Свердловской области и ХМАО — это участок на 48-м километре действующей трассы «Тавда – Герасимовка – Владимировка». На втором этапе работы будут продолжены на территории Кондинского района Югры до посёлка Куминский.

Уже сейчас существует автодорога от Куминского, которая проходит через Междуреченский и соединяется с трассой «Ханты-Мансийск – Пермь» — участок «Куминский – Тынкуль» был открыт в 2020 году. В районе посёлка Карабашка запланировано строительство заправки, гостиницы и автоматического пункта весогабаритного контроля. Крупнейшими сооружениями на новой дороге станут мосты через реку Карабашка.

В процессе проектирования рассматривались два варианта маршрута. Один из них предполагал создание более прямого пути без лишних обходов и поворотов. Однако такой подход потребовал бы большего объёма финансирования и не соответствовал бы идеям по охране природы, поэтому было решено остановиться на маршруте, который идёт вдоль действующей железной дороги, что позволит использовать уже освоенную территорию. Хотя, на первый взгляд, разница между двумя вариантами невелика — около 500 метров.

Разработка проектной документации началась в январе 2024 года, после завершения конкурса на выбор подрядчика. Любопытно, что было подано пять заявок. Одна из компаний, при стартовой стоимости контракта в 130,5 миллиона рублей, предложила подготовить всю необходимую документацию за символическую сумму в 1 рубль. Однако более выгодным оказалось другое предложение от ООО «Проектная компания «Уралдортехнологии», которое выразило готовность взять на себя проект за всего 1 копейку. Этот кандидат был выбран ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» в качестве предпочтительного. Три остальных участника предоставили заявки на выполнение инженерных изысканий и подготовки проекта за суммы, в диапазоне от 85,2 миллиона до 110 миллионов рублей. Конечно, речь идет не только о цене: в портфеле «Уралдортехнологии» более 170 успешно завершённых контрактов, в том числе реконструкция участка дороги «Пермь – Екатеринбург». Если профильное учреждение не направит документацию на доработку, строительство новой трассы, как уже упоминалось, начнётся в 2025 году.

#логистика #строительство дорог #екатеринбург #мегапроект #свердловская область #проектирование #автодорога #сухой порт #тлц «уральский» #югра
+
Написать комментарий (0)
В Новосибирской области началась добыча на крупнейшем в России угольном месторождении
В Москве построят новую дорогу протяженностью 22,5 км за 150 млрд руб.
В Иркутской области открыли 19-километровый обходной участок федеральной трассы Р-258 «Байкал»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Появились первые спутниковые снимки последствий удара "Орешником" по строениям "Южмаша"
51
Россия допускает размещение «Орешника» в Азии в качестве ответа на действия США — МИД РФ
14
Voyager 1 неожиданно включил радиопередатчик, находившийся в состоянии молчания более 40 лет
25
NVIDIA готовит RTX 5090D для китайского рынка
2
Economist: Мобилизационные цели выполнены только на 65%
1
Бесплатное обновление для Liar's Bar добавит атмосферу хаоса, локации и русскую рулетку
+
Депутат Рады Ткаченко: Около 150 тысяч человек вернулись из Украины в новые регионы РФ
4
Зеленский заявил о начале изучения осколков ударившей по "Южмашу" баллистической ракеты "Орешник"
4
"Страна.ua": ВС России проникли в село Желтое, обойдя Покровск с юга
+
Очередная партия новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 поставлена в войска
+
Кризис в Bosch - компания уволит 5500 человек по всему миру, а рабочим в Германии урежет ЗП
1
Army Recognition: модернизированный Challenger 3 окажется намного мощнее российских Т-90М и Т-80БВМ
1
Единственным поставщиком памяти GDDR7 для десктопных GeForce RTX 5000 будет Samsung
1
На матрице Raspberry Pi RP2040 запустили «Змейку»
+
Российская армия получила новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
+
Украинские офицеры и чиновники жалуются на объем и качество мобилизационной кампании
1
Reuters: После изучения обломков "Орешника" стало понятно, что ранее такой тип ракет не применялся
+
Свежее видео демонстрирует плавную анимацию в One UI 7 и изменения дизайна в стиле iOS
+
Российские подразделения начали операцию по полному освобождению населённого пункта Жёлтое
+
Forbes: Элитная Президентская бригада ВСУ может попасть в окружение в Великой Новоселке
+

Популярные статьи

PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
61
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
129
Тонкая настройка PlayStation 5 — лайфхаки для геймеров
4
Core i7-14700K vs Core i7-8700K – сколько процессоры Intel прибавили за 6 лет, и почему AMD лучше
50
Обзор платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite на примере смартфона Realme GT 7 Pro
5
Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
44
Изучаем печальный опыт использования HDD для игр на примере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
18
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
5
Как менялись суперкомпьютеры: путь от вакуумных ламп и транзисторов до квантовых вычислений
2
О пассивном заработке в Steam для начинающих с цифрами и пруфами
3

Сейчас обсуждают

VL86f
05:19
Думаю патологоанатом, тут уже не поможет.
Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
Владимир Свечников
05:16
Количество проданных PS5 перевалило за 65 млн штук ещё до выхода прошки. Вы всерьёз полагаете, что акционеры $ony допустят возможность отказаться от повторения такого успеха? Да они распнут любого иди...
PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
eai
05:13
"Михал Новаковски (Michał Nowakowski), генеральный содиректор CD Projekt, сообщил о переходе проекта Polaris, первой части новой трилогии «Ведьмак», в стадию полномасштабной разработки." Значит еще го...
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 30 миллионов копий, но даже не это главное
Valtor Mag
05:11
Нинтедно свитч очень слабый
Компания Valve работает над Steam Deck 2 на базе технологий Nvidia
Valtor Mag
05:11
Фишка стим дека именно в X86. Впиндюрят ARM - мало чем будет отличаться от китайских приставок
Компания Valve работает над Steam Deck 2 на базе технологий Nvidia
Владимир Лаврусюк
05:07
Посмотрев некоторые вбросы я осуждающе смотрю на новые значки . Опять они мультяшные. Можно же создать подобное ,значков Google Pixe. lили как у Sony.Samsung сделайте несколько заводских тем оформл...
Опубликован список 50 устройств Galaxy, претендующих на обновление One UI 7
Александр Шагиев
05:06
А статье прямо говорится, что боевой части не было, то есть просто болванки. А то что вы видели, это преодоление скорости звука в десять раз. При такой скорости он будто разрезает воздух, поэтому у сн...
Россия допускает размещение «Орешника» в Азии в качестве ответа на действия США — МИД РФ
Владимир Свечников
04:57
У вас с арифметикой нелады. Какие "примерно каждые шесть лет"? PS3 - ноябрь 2006. PS4 - ноябрь 2013. PS5 - ноябрь 2020. Очевидно, что PS6 ждём ровно через три года.
PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
ebatorуа
04:48
лет через 20,в сша может,кто-то и появится,для переговоров,а пока,таких,там нету.А на украине найдут тех,кто подпишет безоговорочную капитуляцию и без пиндосов.
WP: США могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией
Брат Пол Уокер
04:43
Хороший "Орешник, 10 Махов или 3 км/с, никакое ПВО не перехватит, то ли еще будет...
Россия допускает размещение «Орешника» в Азии в качестве ответа на действия США — МИД РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем