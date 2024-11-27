В посёлке Ставрово Собинского района состоялось торжественное открытие молокоперерабатывающего завода. Предприятие не функционировало более 15 лет, а в этом году перешло под контроль профильного инвестора, имеющего большой опыт в переработке молока, – ООО «Полезные сливки». Завод начинает производить продукцию под брендом «Владимирская сыроварня».

В последние годы в России наблюдается настоящий бум открытия новых производств, и сотни заводов уже начали свою работу. По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, регулярный запуск таких объектов стал доброй традицией для страны. Среди вновь созданных предприятий, многие из которых представляют собой настоящих гигантов отрасли, есть и такие, которые были возрождены на месте ранее закрытых заводов. Одним из таких проектов, о котором сообщила пресс-служба правительства Владимирской области, стало возобновление работы молочного комбината в поселке Ставрово Собинского района. Это событие произошло спустя 15 лет после его закрытия. В 2025 году на полках магазинов можно будет увидеть новую продукцию под брендом «Владимирские сыроварни».

Предприятие под названием «Ставровский Молочный Завод» было ликвидировано в октябре 2009 года, всего через 6,5 лет после его создания, принадлежавшее на тот момент компании «Юнимилк», которая была основана в 2002 году и имела в своем составе множество заводов на территории России и стран ближнего зарубежья. В 2010 году произошло объединение «Юнимилк» с компанией Danone, в результате которого образовалась новая структура под названием «Danone-Юнимилк».

После этого объединения несколько заводов в Смоленске, Новосибирске, Чебоксарах, Тольятти, Томске и Орле оказались закрытыми. Компания объясняла это решение высоким уровнем износа производственных мощностей и низкой рентабельностью. В отношении объекта во Владимирской области обсуждения о восстановлении работы завода начались практически сразу после его закрытия, однако среди населения не было уверенности в успешности этих намерений, и с каждым годом надежд становилось все меньше.

Тем не менее, законсервированный молокоперерабатывающий завод привлек внимание московской компании «Полезные сливки», которая в конечном итоге взяла его под свой контроль. Мощность нового завода составит 50 тонн продукции в сутки, с перспективой увеличения объемов в два раза. В начальной стадии в Ставрово будут производить сыры — сулугуни, моцареллу и имеретинский сыр, а в дальнейшем планируется расширение ассортимента, включая сливочное масло и мороженое. Власти региона выразили уверенность в всесторонней поддержке «Ставровского молочного завода», включая компенсацию части затрат на закупку современного оборудования за счет местного бюджета. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в ходе церемонии открытия предприятия отметил важность увеличения переработки сырого молока, которого в регионе получают ежегодно более 500 тысяч тонн. Напомним, что в октябре 2024 года на территории особой экономической зоны «Владимир» в деревне Федоровское Киржачского района началось строительство нового завода по производству мороженого, в который будет инвестировано 4 миллиарда рублей. Ожидается, что это предприятие сможет производить 20 тысяч тонн продукции в год. В правительстве Владимирской области убеждены, что реализация этих проектов поможет региону сохранить свои лидирующие позиции в числе «самых молочных регионов страны».