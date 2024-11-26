Завод в Есипово, хотя и сменил владельца, остался работоспособным и имеет запасы комплектующих. В настоящее время дилеры получают небольшие партии собранных в России автомобилей. Среди них – кроссовер Mercedes-Benz GLC 220D с дизельным двигателем и седан E200.

Концепция сборки седанов и купе Mercedes-Benz в России изначально выглядела многообещающе, но завершилась неожиданным уходом немецких партнеров из проекта. Завод в Есипово, хоть и сменил владельца, остался в полностью работоспособном состоянии, и в нем еще хранятся запасы практически всех узлов и комплектующих.

На данный момент дилеры получают небольшие, но стабильные партии автомобилей Mercedes-Benz, собранных в России. Из оставшихся машинокомплектов предполагается собрать две модели – седан и кроссовер, общий объем которых составит около сорока единиц. Первые автомобили уже поступили в одну из дилерских сетей. Эти машины абсолютно новые, оснащенные заводской комплектацией, и продаются с гарантией от дилера на 24 месяца эксплуатации.

Первая модель – кроссовер Mercedes-Benz GLC 220D. Он оснащен двухлитровым дизельным двигателем мощностью 194 л.с., гидромеханической трансмиссией и полным приводом. Автомобиль идеально адаптирован к российским климатическим условиям. Все машинокомплекты из Германии были доработаны с учетом наших суровых зим и плохих дорожных условий, что и делает эти автомобили особо ценными. Кроме того, модель GLC 220D сама по себе достаточно надежна и не требует особых забот, в отличие от многих автомобилей E-класса. Главное, чтобы своевременно проводилось обслуживание двигателя и трансмиссии, а подвеска этого автомобиля требует минимального вмешательства. В настоящее время цена на Mercedes-Benz GLC 220D зафиксирована на уровне 9,68 миллиона рублей.

Вторая модель – седан Mercedes-Benz E200 в кузове W123. Под его капотом находится бензиновый турбомотор, мощностью 197 л.с., с полным приводом и автоматической коробкой передач на 9 ступеней. Автомобиль выглядит весьма привлекательно, и по качеству сборки нет никаких замечаний. Комплектация аналогична тем моделям, которые собирались на заводе в Есипово до 2022 года. Также на седан распространяется двухлетняя гарантия от дилера, и первые экземпляры уже выставлены на продажу по цене 9,53 миллиона рублей.

Интересно, что обе модели активно импортируются в Россию по схеме параллельного импорта. Даже частные лица и перекупщики приобретают Mercedes-Benz GLC 220D для перепродажи и делают это в довольно больших объемах. Автомобиль оказался удачным и не вызывает серьезных проблем в эксплуатации. В противном случае новый владелец завода, вероятно, не стал бы заниматься сборкой сорока автомобилей. На вторичном рынке б/у Mercedes-Benz GLC 220D можно найти вдвое дешевле – к примеру, автомобиль 2020 года с пробегом до 80 тысяч километров в хорошем состоянии можно купить за 4,9 миллиона рублей. Это почти вдвое дешевле, чем цена нового автомобиля. В свою очередь, если приобрести новый GLC 220D, с учетом растаможки и утильсбора он обойдется почти в 11,5 миллиона рублей.

Компания, занимающаяся сборкой Mercedes-Benz в Есипово, пока не комментирует, каким образом будет обеспечиваться поддержка двухлетней гарантии на автомобили. Также было официально объявлено, что после использования всех машинокомплектов процесс сборки будет приостановлен, и линия, возможно, будет перепрофилирована под другие автомобили.

Нет также четкой информации о том, как к идее сборки и продажи автомобилей без участия немецких партнеров отнесутся их бывшие коллеги. По предварительным оценкам, Mercedes-Benz вложила в проект около 19 миллиардов рублей, не считая затрат на подготовку и обучение сотрудников. Разрыв сотрудничества произошел в рамках ранее подписанных соглашений, что, вероятно, означает, что имущественные и финансовые вопросы были улажены еще во время продажи подмосковного завода.

Тем не менее остается важный вопрос, касающийся обслуживания и обновления программного обеспечения на новых Mercedes. Без заводского оборудования восстановить или исправить программное обеспечение ЭБУ практически невозможно. Если более старые модели еще можно было обслуживать "в полевых условиях", то современные машины требуют помощи официального дилера. Более того, корректировки выполняются через сервер завода, и без обращения к немцам такие манипуляции невозможны.

Весной стало известно, что на заводе в Есипово планируется организовать сборку китайских премиум-автомобилей Exeed VX. Однако до сих пор не сделано никаких реальных шагов в этом направлении, и по неподтвержденным данным, китайские партнеры просто не готовы поставлять комплекты Exeed VX по разумным ценам.