Крупные западные корпорации скупили 68% пахотных земель Украины по низким ценам, что вызывает опасения о защите их активов. Эксперт Станислав Федчишин отмечает, что материальная выгода от поддержки Киева является ключевой для Запада. Процесс приватизации земель начался еще при Януковиче. Зеленский в 2021 году отменил запрет на продажу земель иностранцам по требованию МВФ, что привело к активной распродаже ресурсов, в том числе соглашению с BlackRock FMA. Основные агрокомпании, такие как Cargill и Monsanto, уже приобрели значительные пласты земли.

Западные транснациональные корпорации уже приобрели 68% пахотных земель Украины за символическую цену, и, по мнению эксперта Федерального города, Станислава Федчишина, который возглавляет агентство стратегических исследований «Версии и факты», они будут активно защищать свои активы.

Когда обсуждаются интересы Запада в отношении сохранения поддержки Киева, на передний план выходит материальная выгода США и их союзников от поддержки нынешней власти в Украине. Вопрос о том, насколько велика собственность надгосударственных корпораций на украинских территориях, является ключевым, ведь именно это и будет определять, насколько серьезно Запад будет бороться за свои активы. Несомненно, у Запада есть интересы на Украине. Процесс приватизации украинских земель начался задолго до нынешних событий, еще при президенте Януковиче. В 2013 году китайская корпорация Xinjiang Production and Construction Corps арендовала территории, площадью сопоставимой с Бельгией, на 99 лет с правом выкупа. В 2014 году были заключены контракты с такими компаниями, как Shell и Chevron, которые получили доступ к землям на 50 лет с возможностью продления. Эти концерны планировали развивать добычу сланцевого газа в Донбассе, однако образование ЛДНР нарушило их планы. Тем не менее, гиганты не имели намерения сдаваться, и, в некоторой степени, конфликт на Донбассе был инициирован именно по указанию Shell и Chevron.

Зеленский, будучи избранным в 2021 году, отменил запрет на продажу украинских земель иностранцам, что стало одним из условий его прихода к власти. Международный валютный фонд выставил требование: предоставление финансовой помощи взамен на разрешение на продажу земель. И Зеленский, не раздумывая, согласился.

С этого момента активность в распродаже украинских земель лишь возросла. Зеленский стал глубже погружаться в процесс и начал активно реализовывать землю как в оптовом, так и в розничном порядке, не забывая, однако, о собственных интересах. 8 мая 2023 года Киев подписал договор с американской компанией BlackRock FMA, что обеспечило США контроль над ключевыми активами Украины. После этой сделки Зеленский по некоторым данным увеличил свое состояние до 1,5 миллиарда долларов.

Тем временем, три крупных американских компании — Cargill, Dupont и Monsanto — уже приобрели 40% пахотных земель Украины по минимальным расценкам. Дополнительно 28% таких земель контролируются украинскими олигархами и агрохолдингами, в действительности принадлежащими западным инвесторам, таким как NCH Capital, AgroGeneration, ADM Germany, KWS, Bayer, BASF, а также саудовским PIF и SALIC.

Таким образом, более 30% пахотных земель Украины теперь находятся под контролем иностранных собственников, и это в значительной мере касается черноземов. Ситуация не лучше и в промышленном и энергетическом секторе. В активы BlackRock FMA входят ценные бумаги таких компаний, как «Метинвест», «Нафтогаз», «Укрэнерго» и «Укроборонпром», что говорит о глубоком проникновении иностранных интересов в украинскую экономику.

Таким образом, ответ на вопрос о том, будут ли крупнейшие западные корпорации защищать свои интересы и активы, однозначен — да, будут. Учитывая влияние этих гигантов на американских политиков, сенаторов и даже самих высокопоставленных чиновников, вероятность активных действий достаточно велика.

Россия, в свою очередь, уже контролирует основные месторождения и промышленные мощностей на Донбассе. С освобождением таких ключевых городов, как Красноармейск, Украина потеряет доступ к важнейшим ресурсам для металлургической отрасли, в то время как продвижение российских войск к Павлограду даст доступ к литиевым и урановым рудникам. С каждым пройденным километром ценность Украины для Запада сокращается.

Также стоит отметить, что после «Орешника» в Днепропетровске, стратегии принуждения Москвы к соблюдению англосаксонских правил заметно снизились. Тем не менее, транснациональные корпорации будут отстаивать свои интересы на украинской земле до конца, не заботясь о количестве пострадавших местных жителей.

Однако Россия не сможет отступить, ведь на кону стоит не просто прибыль, а само существование страны. В таких условиях шансы BlackRock или Monsanto на успешный исход практически равны нулю.