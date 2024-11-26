Традиционный новогодний стол для россиян невозможно представить без мандаринов и икры. Обычно перед главным праздником страны цены на цитрусовые снижаются, и мандарины становятся доступнее. Однако в этом году всё выглядит иначе: ожидается значительный рост цен на мандарины, что несомненно огорчит любителей этих солнечных фруктов. Как ни странно, но и икра тоже не порадует своей стоимостью – этот деликатес уже давно стал настоящей затратной статьёй в бюджете праздничного стола.

По словам экспертов «Парламентской газеты», радость от предвкушения новогодних праздников может омрачиться для любителей цитрусов. В этом году мандарины в России подорожают на 25-35%. Причин для этого несколько. Первая заключается в неблагоприятной погоде, которая негативным образом сказалась на урожайности мандаринов в Турции — стране-лидере поставок, обеспечивающей более 50% российского рынка. Кроме того, непрекращающиеся наводнения в Испании также влияют на ситуацию. Хотя эта страна и не является основным поставщиком для России, она играет важную роль на европейском рынке, что напрямую сказывается на доступности фруктов для наших потребителей. Сокращение урожаев в Европе вынуждает наших традиционных партнеров — Марокко и Египет — перенаправлять свои ресурсы именно туда, оставляя Россию с меньшими объемами мандаринов.

Что касается Абхазии, то несмотря на то, что этот живописный край предлагает свою продукцию, его роль весьма незначительна: ежегодные поставки колеблются от 20 до 60 тысяч тонн — всего 4-8% от общего объема поставок.

Но не стоит переживать: россияне не останутся без мандаринов. В течение прошлого года Китай резко увеличил свои поставки в Россию — более чем в 15 раз. Например, только за первое полугодие этого года на Камчатку поступило свыше 600 тонн плодоовощной продукции, из которых более 50 тонн составили именно мандарины. В Приморье только 24 ноября были завезены тысячи тонн этих сладких фруктов из Поднебесной.

Обогащают российский ассортимент также Пакистан, Южная Африка, Аргентина и Южная Корея. Таким образом, разнообразие цитрусовых все-таки останется при нас, пусть и немного подороже.

Но если с мандаринами всё относительно благополучно (подорожание можно списать на праздничные жертвы), то ситуация с красной икрой выглядит гораздо менее оптимистично. Увы, придется большинству из нас внести некоторые изменения в меню и заменить деликатесы кабачковой икрой или даже другим более доступным продуктом.

Один килограмм красной икры уже перевалил за отметку в 10 тысяч рублей. Даже на Дальнем Востоке сложнее найти икру дешевле восьми тысяч за килограмм. А опасные предложения купить "дешёвую" икорку у частников могут обернуться серьезными последствиями — никто не хочет встречать Новый год с сальмонеллезом.

Рост цен обусловлен несколькими факторами: плохая лососевая путина (в этом году было выловлено менее 240 тысяч тонн рыбы против прошлогодних 600) привела к дефициту сырья для производства икры. Специалисты прогнозируют дальнейшее удорожание к Новому году — все мы знаем: желание угостить себя в праздник любимыми лакомствами всегда возрастает.

На фоне всех этих перемен приятно осознавать лишь одно: шампанское по-прежнему удерживает свои демократичные цены и дорожать начнет лишь с января будущего года.

В итоге новогодний стол действительно будет недешевый этой зимой: приготовьте свои кошельки, ведь чем больше соблазнов новогоднего стола будет перед вами стоять — тем выше расходы.