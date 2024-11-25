Автомобили уже доступны в автосалонах, и готовится рестайлинговая версия модели.

Автомобили уже находятся в автосалонах, и активно идет подготовка рестайлинговой версии модели C5. Производители уверены, что обновленный дизайн сможет оправдать ожидания поклонников бренда. В последние месяцы наблюдается некоторое снижение спроса на автомобили, что связано с окончанием летнего сезона. Тем не менее, C5 обладает своим уникальным «ноу-хау» — привлекательным дизайном, который завоевал признание как самый красивый кроссовер среди всех китайских автомобилей согласно отзывам. Но время не стоит на месте, и предпочтения покупателей продолжают изменяться. К тому же, с момента выхода модели на российский рынок прошло два года. Так что разработчики решили внести свежие штрихи во внешний вид C5. Однако, как это часто бывает, обновить дизайн — задача не из легких, особенно когда нужно сохранить идентичность «любимца» публики и избежать схожести с моделью Jaecoo. Решение было найдено через небольшие косметические изменения в передней части автомобиля: оптика стала более тонкой и вытянутой, включая поворотники и дневные ходовые огни, изменён бампер, а название торговой марки перенесли на другое место.

Не изменилось только одно, а именно главная особенность дизайна — безрамочная решетка. Этот элемент явно стал фирменным знаком компании, который, как предполагают специалисты Chery, останется в своем традиционном виде надолго, подобно известным радиаторным решеткам автомобилей Mercedes и BMW.

Для полноприводной версии дизайнеры добавили небольшие красные акценты на колесных дисках, порогах и держателях зеркал. Хотя это может показаться незначительной деталью, такие элементы значительно обогащают общий эстетический облик автомобиля. Теперь C5 все чаще представлен в более ярких и интересных расцветках, таких как серый, красный и темно-зеленый. В то время как белый цвет потерял свою актуальность и стал восприниматься как «слишком домашний», в преддверии весенне-летнего сезона 2025 года на рынке будет замечено гораздо меньше белых Omoda C5.

Что касается цены обновленной версии C5, она возросла на 5% и теперь находится в диапазоне 2,5–3,6 млн рублей. На ценообразование повлияли новые ставки утилизационного сбора и изменения курса валют. Тем не менее, не исключено, что к концу года дилеры смогут организовать небольшие распродажи по программам лояльности.

Для преданных поклонников бренда компания готовит серьезный сюрприз — ожидается появление полностью электрической версии кроссовера. Однако сроки и цены на эту электрическую новинку пока что остаются неопределенными. Из более осязаемых новинок от Omoda можно ожидать поставки более «навороченной» версии С7. Но в сравнении с C5, С7 производит впечатление громоздкого автомобиля — он больше, тяжелее, оснащён полным приводом и роботизированной коробкой. Под капотом находится двигатель объёмом 1,6 л, мощностью в 150 л.с. Одним из его главных преимуществ является установка семиступенчатого робота 7 DCT300.

Что касается обновленного Omoda C5, этот кроссовер сохраняет полуторалитровый двигатель с мощностью в 150 л.с. и вариатор CVT25. Этот трансмиссионный агрегат, как говорят эксперты, является копией вполне достойной японской модели Jatco JF16E, но стоит отметить, что её производство началось в 2012 году. Тогда она проектировалась для работы с двигателями до 2 л, которые по тем временам редко достигали отметки в 150 л.с. Следовательно, на Omoda C5 вариатор работает на пределе своих возможностей, и с ним не стоит проводить эксперименты.

Двигатель обновленного C5 остался тем же, показывая высокое качество сборки, с чугунным блоком и распределённым впрыском под 92 бензин. Если следить за его состоянием, избегая перегрева и экономии на моторном масле, он способен прослужить до 350 тысяч километров, однако это возможно лишь при использовании качественного топлива и своевременном обслуживании.

Что касается интерьера и дополнительных опций, то новинка не претерпела изменений. Хотя и в дорестайлинговой версии интерьер C5 был вполне комфортабельным и не требовал доработки в плане функциональности.