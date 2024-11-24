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gotreksson
В России выпущена первая партия отечественных импортозамещающих инклинометров
Специалисты ИРНИТУ-О разработали инклинометры — высокоточные приборы для мониторинга углов наклона объектов в реальном времени. Эти устройства стоят около 60 тысяч рублей, что в пять раз дешевле аналогичных китайских приборов, и обеспечивают точность измерения до 0,001 градуса.

Специалисты Центра маркшейдерских и геодезических инноваций Иркутского национального исследовательского технического университета создали первую партию инклинометров — высокоточных приборов, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать углы наклона любых объектов. Устройства представляют собой не просто инструмент, а настоящую революцию в мониторинге состояния сооружений. Российские инклинометры, обходятся примерно в пять раз дешевле своих китайских аналогов. Если цена китайского прибора колеблется вокруг 300 тысяч рублей, то наш — всего 60 тысяч. Точность измерения составляет 0,001 градуса.

Приборы могут объединяться в единую беспроводную сеть, что значительно упрощает их использование. Это особенно важно на таких сложных объектах, как мосты, высотные здания, плотины и нефте-газовые вышки. С их помощью можно оперативно выявить смещение фундамента, что дает возможность предсказать и предотвратить возможные повреждения и даже разрушение конструкции.

Существующие проблемы с поставками китайских изделий, высокими ценами и непредсказуемым качеством ускорили создание автономного устройства, которое может работать целый год без подзарядки. Оснащенные российской печатной платой и собственным программным обеспечением, инклинометры обеспечивают моментальное измерение углов наклона, предоставляя точные данные о состоянии объекта.

Что ещё более впечатляюще, эта система в сочетании с датчиками и собственным софтом будет создавать 3D-модель деформаций в реальном времени. Это значит, что геодезисты и маркшейдеры смогут использовать данные более эффективно, чем когда-либо, анализируя вертикальные деформации и усовершенствовав методы контроля на горнодобывающих предприятиях. Среди первых коммерческих клиентов новых инклинометров компания «Норникель».

#новости #технологии #наука #производство #импортозамещение #иркутск #норникель #измерительные приборы #инклинометры #ирниту-о
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