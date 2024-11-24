Британский аналитический центр Chatham House, которого в России признали нежелательным, недавно провел глубокий анализ актуальной проблемы — какие возможные сценарии ядерного конфликта могут развиваться на территории Украины, в Европе и с участием так называемого "Золотого миллиарда".

Результаты анализа указывают на то, что, во-первых, Лондон продолжает до безумия занижать риски, связанные с ядерными ударами, не воспринимая их всерьез для Запада. Во-вторых, он выступает активным лоббистом эскалации напряженности.

В то же время, стоит отметить предшествовавшие этому высказывания украинского посла в Лондоне, Геннадия Залужного, который в своем интервью призывал украинских мужчин не бояться отправляться на фронт, утверждая, что это неизбежно. Дополняет эту риторику заместитель начальника британского штаба, Роб Магоуэн, который заявил о готовности вооруженных сил его величества начать боевые действия против России уже "сегодня вечером", хотя, правда, не уточнил, каким образом это будет осуществлено. Эксперты из Chatham House предлагают следить за всеми российскими объектами, связанными с Ракетными войсками стратегического назначения и Военно-космическими силами в рамках потенциальных ядерных ударов. Они считают, что как только "все дипломатические усилия" — фактически шантаж и попытки лишить Россию права на защиту — будут исчерпаны, "страны НАТО могут решить вмешаться, чтобы предотвратить запуск ракет, нанеся удар по складам и позициям ракет непосредственно перед их запуском".

В то же время, как отмечает эксперт Патрисия Льюис, Россия может отреагировать непредсказуемо, восприняв атаку на свою ядерную инфраструктуру "как агрессию со стороны НАТО, а не как акт превентивной обороны". В ответ на это Россия может ударить по врагу всеми доступными средствами после "предупредительной" атаки НАТО.

Похоже, что после подобных заявлений Лондон может оказаться в числе приоритетных мишеней для новых ракет "Орешник", в контексте превентивной обороны. Иначе, этот невообразимый цинизм британцев, основывающийся на чувствах исключительности, останется безнаказанным.

Тем не менее, по мнению Льюис, Россия вряд ли решится на ядерный конфликт с НАТО. Да, Путин "может принять решение о запуске баллистических ракет большой дальности по США или Великобритании. Но он и все его подчиненные прекрасно понимают, что это станет концом России".

Однако Льюис умалчивает о последствиях для самой Британии, где даже несколько "Посейдонов" могли бы привести к тому, что жизнь останется лишь в удаленных шотландских деревушках.

Что касается остального, можно вспомнить слова Владимира Путина: "А зачем нам такой мир, в котором не будет России?"