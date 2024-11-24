Строительство 679 км дороги, позволяющей развивать скорость до 400 км/ч, требует создания нового поезда.

На официальном сайте проекта "ВСМ две Столицы" была озвучена дата начала эксплуатации высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом – это 1 апреля 2028 года. До этой ключевой даты осталось всего 3 года и 4 месяца, и за это время предстоит реализовать амбициозный проект строительства новой железной дороги длиной 679 км, способной развивать скорости до 400 км/ч. Кроме того, необходимо разработать совершенно новый поезд, способный адаптироваться к таким требованиям.

Что касается маршрута новой магистрали, то мнения специалистов разделились. Одна группа специалистов поддерживает вариант, в котором предусмотрено строительство станций Новой Твери (расположенной за чертой города) и Великого Новгорода ВСМ (в 22 км от действующей станции), утверждая, что это оптимально. В то же время другая группа экспертов считает, что обход Твери нецелесообразен, а удалённый доступ к Великому Новгороду создаст сложности для пассажиров. Выбранный маршрут, включающий: Новая Тверь и Великий Новгород ВСМ, имеет свои преимущества: он позволяет транзитным поездам значительно быстрее проходить участок Твери, не замедляясь внутри города. Однако же, из-за этого выбранный вариант увеличивает общую длину магистрали, при этом остановка в Великом Новгороде будет предложена лишь 3-4 поездом в сутки, тогда как остальные 50-60 поездов будут проходить мимо на полном ходу.

Второе предложение о маршруте, который проходит через действующую станцию Тверь и включает объезд Великого Новгорода, предлагает свои плюсы. Например, расположение станции в центре Твери является удобным для пассажиров, что означает экономию на строительстве обхода длиной около 25-30 км. К тому же, за счёт обхода Великого Новгорода длина магистрали может быть уменьшена на 30 км. В таком варианте также станет возможным организовать прямые высокоскоростные поезда Москва — Великий Новгород — Санкт-Петербург с прибытием в сам центр города, что позволит значительно сократить время в пути и избежать пересадок.

По проекту участок Алабушево-Колпино (приблизительно 629 км) будет электрифицирован на переменном токе, тогда как участки Москва-Алабушево и Санкт-Петербург - Колпино будут работать на постоянном токе.

На текущий момент масштабные строительные работы ещё не начались; исполняются только подготовительные работы для подключения к строящейся магистрали, в частности, ведётся строительство 5 и 6 главных путей на участке Москва-Крюково-Алабушево.

Что касается нового высокоскоростного поезда, его концепция уже известна:

Он получил название "Белый Кречет". Это название продолжает традицию наименований скоростных поездов, однако формулировка "мы приехали на Кречете" не всякий раз будет удобной с точки зрения маркетинга. Максимальная скорость, которую сможет развивать поезд, составит 400 км/ч (предполагается, что на участках с постоянным током он будет ограничен 250 км/ч).

Вместимость поезда – 454 пассажира, и он будет включать 4 класса комфорта. Начиная с 8 вагонов, состав сможет работать по системе (8+8), однако отказ от 10-вагонной конфигурации вызывает вопросы, особенно учитывая, что 20-вагонный "Сапсан" легко размещается на путях. Время безостановочной поездки между Москвой и Санкт-Петербургом составит всего 2 часа 15 минут; часть поездов будет делать остановки.

Производственное освоение новых поездов планируется на заводе "Уральские локомотивы" в Екатеринбурге.

"Уральские локомотивы" на сегодня уже производят разнообразный подвижной состав, включающий грузовые электровозы 2ЭС6 и 2/3ЭС8, а также электропоезда ЭС104, аналог электропоезда ЭС2Г и опытный электропоезд ЭС105. Максимальная скорость электропоезда, который сейчас находится в производственной линейке, достигает 160 км/ч.

Таким образом, перед российской железнодорожной промышленностью в течение следующих 3 с небольшим лет стоит поистине непростая задача создать соответствующую новую технологию, провести процесс серийного производства высокоскоростных поездов и завершить полный цикл их испытаний.

О сложности предстоящих задач красноречиво свидетельствует сравнение дизайна головной части вагона существующих электропоездов и нового "Белого Кречета".

Например, многие технологически продвинутые страны, имея подвижной состав, спроектированный на скорость до 200 км/ч, потратили много лет на создание собственных высокоскоростных поездов, способных достигать скорости до 300 км/ч. Только пройдя этот этап, они начали работу по проектированию более скоростных моделей, предназначенных для движения со скоростями 350-400 км/ч.

В данный момент высокоскоростные поезда "Сапсан" развивают максимальную скорость 250 км/ч, но только на отдельных участках.