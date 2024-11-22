В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подчеркнул важность Северного широтного хода (СШХ). СШХ — это планируемая транспортная магистраль длиной более 700 км, соединяющая запад и восток Ямало-Ненецкого автономного округа. Тем не менее, из-за нехватки финансирования строительство моста через Обь отложено на 2027 год, а бюджет на СШХ не включен в инвестиционную программу РЖД до 2026 года.

В ноябре 2024 года во время церемонии спуска на воду ледокола «Чукотка» в Санкт-Петербурге, на которой он присутствовал по видеоконференции, президент России отметил значимость Северного широтного хода (СШХ) — стальной магистрали протяженностью более 700 километров, предназначенной для соединения западной и восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), а также Северной железной дороги со Свердловской.

Тем не менее, в прошлом году в предварительном проекте доклада, подготовленного Минтрансом России для главы государства, предлагаемый старт кампании по строительству мостового перехода через Обь (стоимость которого составляет около 150 миллиардов рублей) был отложен на 2027 год из-за нехватки финансирования. Позже стало известно, что бюджет на строительство СШХ не включен в инвестиционную программу РЖД на 2023-2026 годы. Инициатива по созданию этой транспортной артерии возникла ещё в советское время. Работы по ее реализации велись при руководстве Сталина, однако после его смерти многие масштабные стройки были свернуты, включая строительство Трансполярной магистрали. Хотя отдельные участки линии продолжали использоваться, в общем и целом проект оказался заброшенным.

К вопросам о СШХ вернулись в начале 2000-х, и за последние 25 лет в этом направлении было сделано много, хотя к строительству дороги пока так и не приступили. В частности, с 2014 года проводились технические консультации с участием ученых Российского университета транспорта (РУТ), касающиеся маршрута проекта: Обская-2 — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево. Рассматривается возможность продления маршрута в Игарку и Дудинку через Норильск как логичного продолжения «стройки века».

Андрей Кашкаров, журналист и аналитик, отметил, что реализация этого амбициозного проекта позволит разгрузить Транссибирскую и Байкальско-Амурскую железнодорожные магистрали, что создаст возможность частичной переориентации основных экспортных ресурсов на восток. Появление железной дороги от Лабытнанги (с мостом через Обь в районе Салехарда) до Коротчаево значительно сократит расстояние транспортных маршрутов от месторождений в северной Западной Сибири до морских портов. В таком случае экспортные грузы будут отправляться через Сабетту, что, как подчеркнул Путин, крайне важно для развития Северного морского пути, ведь СШХ создается для обеспечения круглогодичного транспортного сообщения, в том числе и железнодорожного, которое по своей сути дублирует, но является более выгодным благодаря меридиональным транспортным маршрутам.

Проект СШХ, по словам Кашкарова, можно с полным основанием назвать «проектом века» в контексте России, так как он включает в себя обширные исследования и значительные финансовые вложения, даже до начала строительства. Как сообщает издание «Ямал-медиа», предварительная стоимость данного проекта оценивается в 300 млрд рублей, а ожидаемый объем перевозок по СШХ должен составить порядка 24 млн тонн грузов ежегодно, в основном — транспортировка газового конденсата. В летнее время 2021 года ЯНАО направил заявку на инфраструктурный кредит в 50 мдрд рублей для реализации проекта, и уже в декабре 2021 года эта заявка была одобрена. Однако сам проект в настоящее время «завис».

Андрей Кашкаров, комментируя ситуацию, отметил: в экономической сфере реализация многих лет прорабатываемых проектов сейчас ожидает паузы до тех пор, пока не улучшится финансовая ситуация в государственном бюджете России, который на данный момент сконцентрирован на других нуждах. Некоторые проекты все же продвигаются, но те, что не предполагают быстрой окупаемости, остаются на заднем плане. Инвестиционный климат в стране, включая крупные строительные проекты, также регулярно меняется под воздействием пересматриваемых ставок Центробанка России. Пока что эти ставки растут, что наблюдается по динамике изменений в последние полтора года. Это, с одной стороны, помогает сдерживать инфляцию, но с другой — делает менее выгодными вложения в новые государственные строительные проекты, которые не считаются крайне необходимыми. По словам Кашкарова, после снижения ставки ЦБ РФ и связанного с этим постепенного улучшения внутренней экономической ситуации, внимание государства к таким масштабным проектам, как СШХ, может вновь стать актуальным. При этом он предполагает, что этот проект может быть пересмотрен с учетом актуальных расчетов и потребностей.

СШХ остается на слуху у высокопоставленных чиновников. Однако история знает множество различных проектов, реализация которых растягивалась на века. Проект все же будет реализован. Все зависит от сроков и инициатив со стороны высших должностных лиц. Как только будет отдана команда на «зеленый свет», реализация проекта начнется, — подытожил Кашкаров.