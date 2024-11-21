В конце 2025 года планируется строительство новой железнодорожной линии с колеей 1520 мм, соединяющей Россию и Персидский залив в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг». Проект направлен на улучшение грузопотока через альтернативные маршруты, включая участок Решт – Астара, где строительство затягивается из-за сложных геологических условий и необходимости выкупа земель.

Осенью 2025 года может начаться строительство новой железнодорожной линии с колеей 1520 мм, которая протянется от российской границы до берегов Персидского залива. Эти сроки были озвучены представителями компании «ВТБ-Проектный офис», созданной в прошлом году с целью разработки проектов по улучшению международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», который приобрел особую актуальность в последние годы. МТК «Север-Юг» служит важной транспортной артерией, соединяющей Северную Европу с Индией, Ираном и государствами Персидского залива через Россию, Беларусь, Казахстан, Азербайджан и Иран. Этот маршрут изначально задумывался как альтернатива Суэцкому каналу, соединяющему Красное и Средиземное моря.

Что касается новой железной дороги, о которой идет речь, она может стать достойной альтернативой уже существующему маршруту, проходящему частично по участку Решт – Астара. Тем не менее, 160-километровая линия, призванная соединить железнодорожные сети России и Ирана через Азербайджан, еще не завершена, несмотря на планы запустить ее еще в начале 2010-х годов.

На днях посол Ирана в России, Казем Джалали, подтвердил готовность Москвы к реализации этого грандиозного проекта. В ходе недавней встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране он отметил, что Россия готова осуществить инвестиции в строительство железной дороги, которая протянется вплоть до Бендер-Аббаса, с прогнозируемым грузопотоком на уровне 30 миллионов тонн в год.

Хотя точная трассировка еще не определена, рассматриваются различные варианты, в том числе маршрут, проходящий через самый северный иранский город Парсабад, расположенный на берегу реки Аракс, которая является границей с Азербайджаном. Эта линия, по всей видимости, будет ответвлением от станции Имишли, электрифицированной в 1989 году. В ближайшие планы Баку входит строительство второго пути на участке Алят – Имишли. Кроме того, от новой железной дороги с российской колеей будут отходить ветки в иранские порты Чабахар и Бандер-Хомейни.

В 2023 году Россия и Иран подписали соглашение о выделении почти € 1,5 миллиарда на строительство участка Решт – Астара, общая стоимость которого составляет € 1,6 миллиарда. Такие огромные затраты обусловлены сложными геологическими условиями, которые требуют создания множества искусственных сооружений. Кроме того, необходим выкуп земель у частных владельцев, что стало одним из основных препятствий на пути к реализации проекта. Ранее говорилось о запуске «железной дороги» в 2028 году, но этот срок вызывает сомнения. Тем не менее, некоторые эксперты полагают, что, учитывая достигнутые договоренности на уровне правительств, движение по участку Решт – Астара рано или поздно все же будет запущено, особенно учитывая важность этого направления для МТК «Север-Юг». Предложение, разработанное «ВТБ-Проектный офис», не должно рассматриваться как полное его замещение; новая инициатива остается в разработке, и даже если она будет утверждена на всех уровнях, реализация столь масштабного проекта может состояться не ранее начала следующего десятилетия.

Гендиректор группы компаний «РусИранЭкспо» и заместитель руководителя представительства ДК ШОС в Иране, Александр Шаров, отметил, что для обеспечения потребностей российской экспортной промышленности в рамках МТК «Север-Юг» необходимо создание отдельного железнодорожного коридора с широкой колеей 1520 мм. По его словам, направление Решт – Астара имеет ограничения по нагрузке на ось и узкие тоннели европейских стандартов, что существенно ограничивает возможности эксплуатации подвижного состава из России и стран СНГ.

По мнению Шарова, новый маршрут может пролегать через Тебриз вдоль старой советской железной дороги. Он подчеркивает, что российская экспортная промышленность, обладая производственными мощностями в Поволжье, Урале и Сибири, нуждается в этом коридоре для обеспечения бесперебойных экспортных поставок. Порты Азово-Черноморского бассейна уже перегружены и не способны справляться с объемами грузов. Для предотвращения возможных остановок в производстве аммиака, метанола и сжиженных углеводородов настоятельно необходимо разработать новый железнодорожный маршрут для их транспортировки.