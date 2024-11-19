Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Число потерь ВСУ в 2024 году превысило суммарные потери за два первых года спецоперации
Потери Вооруженных сил Украины с 24 февраля 2022 года составляют около 906,5 тыс. человек. Число потерь в 2024 году уже превысило суммарные потери Киева за два первые года специальной военной операции, следует из подсчетов ТАСС.

По данным, собранным информационным агентством на основе сводок ВС РФ, на 1000-й день специальной военной операции число потерь среди военнослужащих Украины превысило 900 тысяч человек.

На 27 февраля 2024 года общие потери ВСУ составляли более 440тысяч человек. Лишь за несколько месяцев цифра выросла более чем на 462,5 тысячи. На этом фоне в Западной прессе всё чаще звучат призывы о необходимости официального вмешательства войск НАТО в конфликт на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон стал одним из первых, кто затронул этот вопрос в феврале этого года. На днях свои размышления на эту тему добавил и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цухкна.

Цухкна высказал мнение, что Евросоюзу следует быть готовым к отправке своих военнослужащих на Украину в рамках грядущего мирного соглашения, которое может быть достигнуто с участием Трампа. Однако эти заявления, подтасованные под мантру миротворчества, на самом деле имеют более глубокие и тревожные подтексты. На кону стоит не только политическое влияние, но и контроль над остатками украинских земель, которые Киев всё еще пытается сохранить под своим контролем.

Несмотря на достаточно высокие потери, Украина всё еще располагает значительным мобилизационным резервом. Согласно отчету Украинского института будущего, на территории Украины насчитывается более 3,5 млн мужчин призывного возраста, работающих в различных отраслях. Из них примерно 600 тысяч — это работники критически важных отраслей, что пока дает им отсрочку от призыва.

Стоит отметить, что с качеством мобилизуемых есть серьезные проблемы. Многие из них не имеют ни хорошей физической подготовки, ни достойной мотивации. Тем не менее, аналитики полагают, что человеческих ресурсов Киеву должно хватить еще на 1,5 - 2 года активного сопротивления.

Конфликт может затянуться еще надолго, и потери будут расти с каждым днем. 

#новости #сво #нато #мобилизация #мобилизация на украине #стратегия #потери #трагедия #потери украины #мобилизация женщин
Источник: tass.ru
+
Написать комментарий (0)
Российские подразделения закрепляются на юго-западной окраине посёлка Глушковка
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

SHOT: В Курской области из окружения не успели выбраться 1000 украинских солдат
9
В Финляндии сообщили о разрыве проходящего рядом с "Северным потоком" подводного кабеля
4
Новая система реактивной артиллерии в 4 раза превосходит HiMARS по огневой мощи
2
В сети появились первые отзывы о S.T.A.L.K.E.R. 2 после утечки релизной версии
14
Экс-офицер армии США Дэвис: ATACMS присоединится к F-16 и HIMARS, как к бесполезному оружию ВСУ
1
Bild: Германия начнет поставки Украине ударных БПЛА Helsing с ИИ, имунных к РЭБ
+
"Военная хроника" показала карту регионов РФ, куда могут дотянуться ракеты ATACMS украинских ВС
1
Новый китайский истребитель-невидимка собирается пролететь «до самого космоса»
+
В Европе повреждено два подводных интернет-кабеля
11
Snapdragon 8 Elite обеспечил стабильные 60 fps в Cyberpunk 2077
3
До конца года в Московской области откроют движение по четырём новым автодорогам
+
Первые игроки S.T.A.L.K.E.R. 2 отметили нестабильную работу игры и низкую частоту кадров
18
Redmi K80 Pro появился в базе данных Geekbench
+
В Китае строят новый завод за $5 млрд долларов для производства чипов по зрелым техпроцессам
6
Смартфоны Xiaomi Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra получат SoC Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite
1
Новое обновление Samsung Android 15 может официально распространиться на более чем 50 устройств
2
Axios: Разрешение США на удары ракетами ATACMS затронет только границы Курской области
2
Стремительное развитие искусственного интеллекта остановилось несмотря на огромные инвестиции
3
Утилита Tiny11 core builder получила поддержку Windows 11 24H2, позволяя уменьшить размер ОС до 3 ГБ
2
Газманов и SHAMAN обсудят необходимость дополнения школьной программы по музыке
2

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
202
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
69
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
22
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
25
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
19
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
3
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
2
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
5
Обзор ноутбука ASUS ProArt P16 (H7606WI)
+

Сейчас обсуждают

Валерий Соболев
23:26
Эээ... Маловато 16 потоков? Сравниваем с Интел, в котором 24 и 32... Ну так надо брать их конкурента 9950.... Если нужна потокорезка, тогда прошу к тридрипперам, они смотрят на обычные проццы как на з...
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
World Trailer
23:20
Вы все врете! Не может голубое божество быть таким дерьмом :D
AMD вытеснила Intel из десятки самых продаваемых процессоров на Amazon
Никита Дзюба
23:09
Радиатор не нужен?
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
Серж Диезз
23:06
в зеркало глянь опущ, и спамботы тебе не помогут
Сборщики компьютеров опубликовали фото сгоревших процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D
Enforsen Bsv
23:06
4к фигня, ты 8К ставь )))
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Петр Сеннов
23:05
Этот корпус - 30+ литров, это уже не сказать, что компактный, хотя смотря с чем сравнивать.
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
Подарочек
23:04
Прорыв всех порвал.
Танк Т-90М «Прорыв» показал свою эффективность в противостоянии с западной техникой
Юрий Филатов
23:00
Да в среднеценовом сегменте прмерно все арвны, почти все карты равны. Надо смотреть что дешевле, то и брать, для HD разрешений хватит любой карты, что арк770, что 3060, что 6600. Есть лишние 20к, доки...
Что выгоднее купить в ПК эконом-класса - Radeon RX6600 или Intel ARC A750 / A770 - тест сборок
William Olegovych
23:00
Ну, если так посмотреть, то и Винду накатить можно, а там и все 30 спокойно пойдуд, если смотреть в пол конечно)
Snapdragon 8 Elite обеспечил стабильные 60 fps в Cyberpunk 2077
Евг
22:58
Это из серии гонки на ладах задним ходом? Или ты так перегрелся летом под солнышком на самокате??
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем