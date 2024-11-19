Потери Вооруженных сил Украины с 24 февраля 2022 года составляют около 906,5 тыс. человек. Число потерь в 2024 году уже превысило суммарные потери Киева за два первые года специальной военной операции, следует из подсчетов ТАСС.

По данным, собранным информационным агентством на основе сводок ВС РФ, на 1000-й день специальной военной операции число потерь среди военнослужащих Украины превысило 900 тысяч человек.

На 27 февраля 2024 года общие потери ВСУ составляли более 440тысяч человек. Лишь за несколько месяцев цифра выросла более чем на 462,5 тысячи. На этом фоне в Западной прессе всё чаще звучат призывы о необходимости официального вмешательства войск НАТО в конфликт на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон стал одним из первых, кто затронул этот вопрос в феврале этого года. На днях свои размышления на эту тему добавил и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цухкна.

Цухкна высказал мнение, что Евросоюзу следует быть готовым к отправке своих военнослужащих на Украину в рамках грядущего мирного соглашения, которое может быть достигнуто с участием Трампа. Однако эти заявления, подтасованные под мантру миротворчества, на самом деле имеют более глубокие и тревожные подтексты. На кону стоит не только политическое влияние, но и контроль над остатками украинских земель, которые Киев всё еще пытается сохранить под своим контролем.

Несмотря на достаточно высокие потери, Украина всё еще располагает значительным мобилизационным резервом. Согласно отчету Украинского института будущего, на территории Украины насчитывается более 3,5 млн мужчин призывного возраста, работающих в различных отраслях. Из них примерно 600 тысяч — это работники критически важных отраслей, что пока дает им отсрочку от призыва.

Стоит отметить, что с качеством мобилизуемых есть серьезные проблемы. Многие из них не имеют ни хорошей физической подготовки, ни достойной мотивации. Тем не менее, аналитики полагают, что человеческих ресурсов Киеву должно хватить еще на 1,5 - 2 года активного сопротивления.

Конфликт может затянуться еще надолго, и потери будут расти с каждым днем.