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gotreksson
Металлургия России испытывает проблемы как с экспортом, так и с продажами на внутреннем рынке
Несмотря на адаптацию к уменьшению поставок в Европу и перераспределение на юго-восточную Азию, тенденции 2023 года показывают ухудшение ситуации: цены на металл падают, внутренний рынок испытывает замедление из-за высоких процентов и строительного кризиса. Прогнозируется снижение потребления металла в России и сокращение экспорта, хотя есть небольшой рост в машиностроении.

Российская металлургическая отрасль сталкивается с серьезными последствиями текущих экономических реалий. Проблемы наблюдаются как на внешнем, так и на внутреннем рынках. В 2022 году металлургам удалось справиться с практически полным прекращением экспорта в премиальный европейский сегмент, переориентировав свои продажи на юго-восточную Азию, хотя объемы были значительно ниже прежних. В прошлом году общий выпуск стали составил почти 76 млн тонн, что на 5,6% больше по сравнению с прошлым годом, из которых 26 млн тонн было экспортировано, увеличившись на 8,7% в годовом исчислении.

Тем не менее, в текущем году ситуация на мировом рынке резко ухудшилась. Цены на металл снижаются из-за уменьшения потребления и роста поставок из Китая. Внутренние поставки стали начали оказывать большее влияние на маржинальность, чем экспорт, учитывая высокие расходы на логистику. Девальвация рубля не способствует улучшению ситуации: себестоимость производства растет быстрыми темпами, а новые валютные пошлины усиливают финансовое бремя металлургов.

На внутреннем рынке также наблюдаются неблагоприятные изменения. Строительная отрасль переживает значительное замедление, что затрагивает не только жилищное строительство (в результате отмены массовых льготных ипотек), но и инфраструктурные проекты. Высокие процентные ставки увеличивают нагрузку на экономику. По прогнозам, в этом году потребление металлов в России сократится почти на 6% до 44 млн тонн, а экспорт упадет почти на 25%, составив менее 19 млн тонн. 

И все же в секторе машиностроения наблюдается небольшой рост потребления (+2,3% за первые девять месяцев года). Состояние металлургической отрасли зачастую служит индикатором здоровья всей экономики. Сектор весьма чувствителен к изменениям в конъюнктуре, и любые внешние и внутренние факторы, от охладевшего потребительского спроса до сложностей с логистикой и высоких процентных ставок, моментально отражаются на его положении. Металлурги, безусловно, обладают запасом прочности и способны адаптироваться к текущим вызовам. Однако, входя в 2025 год, мы рискуем столкнуться со стагфляцией.

#экономика #экспорт #инфляция #логистика #прогнозы #металлургия #сталь #девальвация #строительная отрасль #стагнация
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