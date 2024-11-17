Электростанция занимает площадь 1,2 гектара в Бохайском море и состоит из 2,9 тысячи высокоэффективных солнечных панелей, предназначенных для морских условий. Она способна генерировать около 1,78 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год, что эквивалентно сжиганию 550 тысяч тонн угля. Проект обошёлся в более чем 1 миллиард долларов.

В ноябре 2024 года Китай вновь заявил о значительном достижении в области возобновляемых источников энергии. Инициаторы амбициозного проекта продемонстрировали, что реализуемая в несколько этапов солнечная электростанция является «первой и крупнейшей среди подобных сооружений» в мире. Этот инновационный проект был реализован в восточной части страны, в районе Дунъин, провинция Шаньдун.

Плавучая солнечная электростанция расположилась в Бохайском море, в восьми километрах от побережья, и охватывает площадь в 1,2 гектара. Она состоит из 2,9 тысячи солнечных панелей, размещённых на платформах размером 60 на 35 метров и укреплённых на свайных опорах. Обычно для подобных высокотехнологичных объектов использовались плавучие платформы. Ожидается, что новая солнечная электростанция сможет ежегодно производить около 1,78 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Для сравнения, угольной электростанции потребовалось бы сжечь приблизительно 550 тысяч тонн ископаемого топлива для выработки такого же объёма энергии. В этом контексте стоит отметить, что в 2024 году Китай значительно сократил количество разрешений на строительство новых угольных электростанций, почти на 80%. Оценочная стоимость создания этой офшорной солнечной электростанции превышает 1 миллиард долларов. Солнечные модули для нового энергетического сооружения были изготовлены на заводе компании Jinko Solar. Специалисты отметили уникальность этого заказа, так как панели Tiger Neo с высокоэффективными элементами TOPCon N-типа были разработаны с учетом специфических условий морской среды. В числе инноваций — создание специального герметизирующего материала, который обеспечит защиту оборудования и продлит срок его службы.

Как подчеркивает Александр Кияница, генеральный директор компании Volts, интерес к солнечным электростанциям в мире продолжает расти благодаря снижению цен на панели и уменьшению капитальных затрат на их обслуживание. Он добавляет, что плавучие солнечные станции особенно востребованы в густонаселённых странах, на островах и в регионах с неровным рельефом.

«Солнечные панели могут сильно нагреваться в течение дня, что ухудшает их производительность. Однако более низкие температуры воздуха над водной поверхностью способствуют естественному охлаждению, что является значительным преимуществом таких проектов», — отмечает Кияница.

Тем не менее, он не оставляет без внимания и недостатки плавучих солнечных электростанций. В первую очередь, это дополнительные расходы на защиту компонентов от воздействия морской воды, чтобы предотвратить преждевременную коррозию. Этот аспект особенно важен для сооружений, строящихся в открытом море, таких как новейший китайский проект. Что касается России, Александр Кияница считает, что у нашей страны есть значительные возможности для развития плавучих солнечных электростанций, благодаря множеству озер, где условия для установки таких объектов наиболее благоприятные из-за минимального риска штормов. По оценкам ученых, потенциал плавучих солнечных электростанций в России достигает 236 ТВт*ч в год. Однако наличие свободных земель делает строительство таких объектов менее актуальным для страны. Напомним, что первой и пока единственной плавучей солнечной электростанцией в России остается установка на территории Нижне-Бурейской ГЭС, мощность которой составляет 1,27 МВт, введена в эксплуатацию была в 2019 году.