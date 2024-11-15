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gotreksson
БАЗ-S36А11 — новый полностью российский тягач, прошел обкатку и готовится к финальным испытаниям
На Брянском автозаводе активно разрабатывается новый седельный тягач БАЗ-S36А11, предназначенный для эксплуатации на сложных сибирских дорогах.

В Брянске с давних времен производят российские грузовые автомобили, а именно — тягачи, это не случайно, так как продукция Брянского автозавода (БАЗ) традиционно была ориентирована на специализированные перевозки. Сегодня на заводе активными темпами идет подготовка первого полновесного седельного тягача, который предназначен для эксплуатации в условиях суровых сибирских дорог. Главная задача этого автомобиля — обеспечить транспортные связи с удаленными поселками, где работают нефтегазовые компании. Прототип уже прошел обкатку, и новый БАЗ-S36А11 почти готов к финальным испытаниям и сертификации. Начало разработки машины было положено в 2020 году, а первый прототип появился на дороге в 2022 году. За два года удалось достигнуть впечатляющего уровня надежности.

Судя по всему, новый тягач пройдет все необходимые испытания без значительных затруднений. Это можно объяснить высокой культурой производства, о чем свидетельствуют и сами разработчики. Новинка создана на основе БАЗ-6909, а от предыдущей модели использованы трансмиссия и массивные 12-тонные мосты. Таким образом, многие инженерные и технологические решения уже неоднократно подтверждали свою надежность.

Дополнительно стоит отметить, что тягач был построен без применения китайских запчастей, все узлы и комплектующие — российские и белорусские. Что становится еще одним фактором, способствующим повышению надежности техники.

Предполагается, что БАЗ-S36А11 может транспортировать на открытых лафетах такие машины, как бульдозеры, самосвалы, экскаваторы и практически всю тяжелую гусеничную технику, как по грунтовым, так и по асфальтовым дорогам. Однако, до уровня настоящего вездехода новому тягачу еще далеко. Подвеска на всех трех мостах представляет собой пружинную конструкцию с телескопическими усиленными амортизаторами и тремя поперечными стабилизаторами, что делает ее максимально адаптированной к движению по неровностям. Передний мост даже оснащен пневматическими опорами, а колеса — шинами повышенной проходимости. Колесная формула имеет значение 6х6.

Согласно паспортным данным, новый БАЗ-S36А11 весит 35,7 тонны, а его предельная грузоподъемность составляет 22,1 тонны. Таким образом, автомобиль проектировался для эксплуатации вне дорог общего назначения, так как нагрузка на асфальтное покрытие слишком велика. Следовательно, в текущей конфигурации БАЗ не подходит для обычных магистральных перевозок. К тому же, цена нового тягача превышает стоимость КАМАЗа почти в полтора раза, а обслуживание трансмиссии требует заводских условий.

Трансмиссия БАЗ-S36А11 заслуживает отдельного упоминания — это новое поколение ЯМЗ-1909. Ее характеристики специально адаптированы под турбированный дизель, что позволяет избежать перегрузки силового агрегата на низких передачах и минимизировать возникновение турбоямы на средних скоростях. В механической коробке передач предусмотрены 9 передач, а также планетарный редуктор с блокировкой, задействуемой на самой низкой передаче. Это создало надежную конструкцию.

Рама тягача была сконструирована с запасом прочности в три раза больше, чем стандартные требования. При этом для этой модели применялись легированные стали и комбинированный способ сборки — сварка и клепка. Схема рамы выполнена в виде лонжерона с дополнительным усилением в местах крепления двигателя и коробки передач.

Двигатель БАЗ — ЯМЗ6531, представляющий собой фактически лицензионную копию французского дизеля с турбиной. Его тяговая характеристика акцентирована на низких оборотах, для чего была переработана турбина и алгоритм работы системы впрыска. В модель внедрено промежуточное охлаждение воздуха после турбины, что особенно важно в условиях высокой температуры или длительных поездок по бездорожью. Кроме того, в этой модели установлен старый «CommonRail», что гарантирует отсутствие проблем с форсунками и ТНВД. Мощность двигателя составляет 422 л.с., крутящий момент — 2100 Н·м при 1100 об/мин. Кабина тягача разрабатывалась с акцентом на прочность и удобство. Она выполнена с каркасно-панельной технологией, что требует высокой точности в сборке, что, в свою очередь, обеспечивает более высокое качество по сравнению со стандартными штампованными конструкциями. Для БАЗ предусмотрено несколько вариантов кабин: стандартная для экипажа из двух человек, усиленная с дополнительным спальным местом и версия с более низкими потолками. Последняя предназначена для модернизированного БАЗ-S36А11. Кабина оснащена кондиционером, дополнительным отопителем, а сиденье водителя установлено на пневматических опорах. Даже есть блок телеметрии, который отслеживает состояние основных узлов и агрегатов — всё это разрабатывалось отечественными специалистами, в частности, тольяттинской фирмой «Август». Ожидается, что серийное производство нового БАЗ-S36А11 стартует в середине 2025 года.

#камаз #грузовик #брянская область #брянск #тягачи #баз #брянский автомобильный завод #баз-6909 #баз-s36а11 #ямз-1909
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