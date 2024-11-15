В Сортавале готовится к открытию новый завод, который решит проблему утилизации отходов лесозаготовки и станет важным шагом к импортозамещению. Завод будет располагаться на площади 3,2 гектара и использовать современные технологии переработки для минимизации отходов и повышения качества продукции.

В Сортавале готовится к открытию новый завод, который не только решит проблему утилизации отходов лесозаготовки, но и станет важным шагом на пути к импортозамещению. Министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Седлецкий поделился подробностями: речь идет о древесноугольных брикетах, высокоэффективном и, самое главное, экологически чистом виде топлива.

ООО «Сортавальский лесозавод», существующее с 2013 года, планирует вложить в этот проект около 500 миллионов рублей. При этом продукция будет поставляться как на внутренний российский рынок, так и за границу — в страны Ближнего Востока и Китая. Участок для строительства завода уже предоставлен: на территории в 3,2 гектара в Сортавальском районе разместятся современные производственные линии. Здесь будет использоваться передовая технология переработки, которая направлена на максимально эффективное использование древесного сырья и минимизацию отходов. Это позволит не только повысить качество продукции, но и сделать процессы более устойчивыми и экологичными.

Сергей Седлецкий также отметил, что в условиях санкционного давления предприятию удалось гибко адаптироваться к новым экономическим реалиям. «Сортавальский лесозавод» сменил структуру продаж и логистику, успешно переориентировав свои усилия на новые рынки и прекратив сотрудничество с зарубежными партнерами. Это изменение стало не только вызовом, но и возможностью, которая позволила "держаться на плаву" даже в сложные времена.

С момента своего основания в 2013 году «Сортавальский лесозавод» прошел путь от небольшого цеха по распиловке деревьев до крупного производственного предприятия, сосредоточенного на глубокой переработке древесины с замкнутым циклом производства. Этот опыт и стремление к инновациям дарят надежду на успешное будущее завода и его вклад в развитие экологии и экономики региона.

С запуском нового завода не только уменьшится количество отходов, но и появится возможность обеспечить местное население доступным и экологически чистым топливом, что, безусловно, станет большим шагом к устойчивому будущему для региона в целом.