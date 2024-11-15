Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В России планируют построить новый автоматизированный автозавод при участии Китая
Такое заявление прозвучало от Сергея Чемезова, главы государственной корпорации «Ростех». По информации агентства «Интерфакс», генеральный директор компании поделился своими впечатлениями о недавно состоявшейся поездке в Китай. В ходе своего выступления он отметил, что одной из ключевых составляющих программы визита стал тур на автоматизированный завод известного автопроизводителя.

В ближайшем будущем в России может стать на один автозавод больше, и его строительство планируется при помощи Китая. Об этом сообщил Сергей Чемезов, глава «Ростеха», после своей поездки в Китай в ноябре 2024 года. Он отметил, что один из крупных производителей из Поднебесной готов участвовать в реализации данного проекта на российской территории.

Однако информация об этом амбициозном начинании остается весьма ограниченной. Не уточняется, о какой именно компании из Китая идет речь, что затрудняет понимание, какие автомобили будут выпускаться на новом заводе. Сам Чемезов не углубился в детали, ограничившись общими замечаниями о своем визите на крупное производство в Китае, где большинство процессов автоматизированы и управляются роботами. Глава «Ростеха» подчеркнул, что аналогичное предприятие в России также будет оснащено максимальной автоматизацией, что позволит осуществить полный производственный цикл без значительного участия человеческой силы. Место, где появится новый завод, также остается под вопросом, хотя четкие ориентиры указывают на Подмосковье или Сибирь. На запросы журналистов в «Ростехе» не ответили, сказав, что делиться конкретными подробностями на данном этапе преждевременно. На данный момент в России функционирует только один завод с китайским участием, обладающий высоким уровнем локализации — завод Haval в Узловском районе Тульской области. Открытый в 2019 году, он стал первой зарубежной производственной площадкой компании Great Wall Motor с полным циклом. В 2023 году там было собрано около 100 тысяч автомобилей при мощности 150 тысяч машин в год.

Китайские автомобили также собираются на других российских заводах. К примеру, на калининградском «Автоторе», где раньше выпускали BMW, KIA и Hyundai, теперь собирают автомобили марок Kaiyi, BAIC и SWM. На бывшем заводе Renault в Москве с 2022 года производят китайские машины под брендом «Москвич».

Некоторые специалисты с недоверием отнеслись к новостям о строительстве нового крупного автопроизводственного предприятия в сотрудничестве с Китаем, полагая, что для китайских компаний российский рынок не представляет особого интереса. По их мнению, не столь обширный рынок не оправдывает строительство завода с высоким уровнем локализации, и гораздо выгоднее для китайских производителей просто экспортировать свою продукцию в Россию.

Схожее мнение ранее высказал президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов, который, будучи бывшим главой Минтранса РФ, подчеркивает необходимость развития отечественного автопрома и сборки российских автомобилей. С середины 2023 года китайские бренды занимают более половины легкового рынка в России по количеству проданных машин. Предлагая российским потребителям значительные скидки, китайские автопроизводители, по словам Соколова, фактически вытесняют «АвтоВАЗ» на рынок с низкой маржой. В 2022 году доля доходов «АвтоВАЗа» в общем объеме рынка новых автомобилей составила около 11%, но в первом квартале 2024 года она упала ниже 10%. Тем не менее, по количественным данным, «АвтоВАЗ» занимает около 30%, что свидетельствует о серьезной конкуренции и изменениях на российском автомобильном рынке.

#автоваз #bmw #hyundai #рабочие места #kia #автоматизация #haval #great wall #baic #тульская область #kaiyi #swm
+
Написать комментарий (0)
В Иванове запущено производство отечественных мини-погрузчиков
На заводе "ПСМА" в Калуге запустят производство Haval М6 с ценой около 2 млн рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай представил истребитель шестого поколения White Emperor B
22
Представлены игровые смартфоны серии RedMagic 10 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite
+
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
2
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
45
Исследование показало, что даже самый продвинутый ИИ не до конца понимает правила работы нашего мира
9
«Калашников» отправил в армию уникальные машины КПМ 9В871-9 для тестирования ПТРК
2
«Народный ОПК» России готовится покорить мировой рынок: проекты становятся легальными
2
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
45
После завершения программы льготной ипотеки цены на жилье в России начали стремительно снижаться
5
Российские войска применяют захваченные БМП M-2 Bradley против ВСУ
+
NVIDIA выпустила DLSS 3.8.10 с уменьшенным количеством предустановленных профилей
1
Valve прокомментировала трудности с поддержкой Steam Deck из-за защиты от читеров
+
Nvidia официально выпустила новое приложение на замену GeForce Experience
2
Подразделения пресекли попытку украинских войск вырваться из окружения в районе Ольговского леса
+
Resident Evil 9 будет иметь много общего с четвёртой частью
2
AMD сократит часть сотрудников игрового подразделения, поскольку видеокарты не приносят доходов
3
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
9
Норвежские спутники зафиксировали погрузку российской ракеты «Булава» на подлодку
1
Новый математический тест FrontierMath поставил в тупик все передовые ИИ-модели и кандидатов наук
+
ВС России атаковали важный для нужд снабжения ВСУ мост в Курахово и засняли его детонацию на видео
2

Популярные статьи

Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
64
"The Killing Antidote" (ранний доступ) - краткий обзор игры
1
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
35
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
55
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
55
Необычные советские консервы - от китовых стейков до воды в жестянках
14
Игровой ноутбук vs компьютер — подсчитываем, сколько придется переплатить за мобильность в 2024 году
6
О PS5 Pro - разбираем любимые басни из "нижнего интернета" про новую консоль Sony
13
ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
6
Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX
8

Сейчас обсуждают

Дмитрий
00:14
Игроманам и консольщикам точно нужно 500 мегабит и выше. просто сейчас игры по 120 гигабайт весят. и хочется быстро игру стянуть на ссд и играть. а потом удалить так же быстро. Времена жестких диско...
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
Феодосий Иванов
00:14
Автор: 100 мбит это фу! Я со своими 600 кбит:🤣
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
Дмитрий
00:09
обычно 1 терабайт на сотке скачивается за 25 часов))
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
Валерий Агапов
00:06
Неплохо бы приложить таблицу. с разбивкой по аргументации покупки. Не все миллионеры щеголяют, не все только из за копейки, в мире тенденция на дешевизну. Статья рекламная. В РФ тем более не все богат...
Что покупали жители РФ во время распродажи 11.11, и как скидки влияют на психологию человека
Дмитрий
00:04
сами сервера веб сайтов обсираются, и на одного абонента бывает больше 1 мегабита не дают. когда много смотрящих сайт. плюс да провайдер сильно врет про скорости. Есть такое понятие однопоток и ...
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
Дмитрий
23:59
В США сидят на медленном интернете специально прошаренные люди. там чем быстрее у тебя интернет, тем больше контроля за тем что ты качаешь начнешь торренты качать сразу выключают интернет и штраф. а в...
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
Дмитрий
23:57
Операторы в регионах выше 100 мегабит развивать не хотят вообще. Если город миллионик то пожалуйста и то зависит от дома. Да есть ростелеком который 100500 мегабит предлагает но я не хочу тратить ...
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
Зю
23:57
То есть будет небольшой практический прирост скоростей лишь для точек с огромным количеством клиентов. Ясно
MediaTek опубликовала на официальном сайте первую информацию о стандарте Wi-Fi 8
Ирина Егорычева
23:56
Люди не понимают природу биткойна и хвастаются своим невежеством. Биткойн имеет децентрализованный и дефляционный алгоритм, именно поэтому в него инвестируют все больше и больше людей. Он подвержен во...
Крупнейший корпоративный кит биткоина продолжает скупать монеты и повышать курс
Игорь Зубков
23:55
Xatab умер уже как 3 года назад, о каких репак речь?
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем