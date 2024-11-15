Такое заявление прозвучало от Сергея Чемезова, главы государственной корпорации «Ростех». По информации агентства «Интерфакс», генеральный директор компании поделился своими впечатлениями о недавно состоявшейся поездке в Китай. В ходе своего выступления он отметил, что одной из ключевых составляющих программы визита стал тур на автоматизированный завод известного автопроизводителя.

В ближайшем будущем в России может стать на один автозавод больше, и его строительство планируется при помощи Китая. Об этом сообщил Сергей Чемезов, глава «Ростеха», после своей поездки в Китай в ноябре 2024 года. Он отметил, что один из крупных производителей из Поднебесной готов участвовать в реализации данного проекта на российской территории.

Однако информация об этом амбициозном начинании остается весьма ограниченной. Не уточняется, о какой именно компании из Китая идет речь, что затрудняет понимание, какие автомобили будут выпускаться на новом заводе. Сам Чемезов не углубился в детали, ограничившись общими замечаниями о своем визите на крупное производство в Китае, где большинство процессов автоматизированы и управляются роботами. Глава «Ростеха» подчеркнул, что аналогичное предприятие в России также будет оснащено максимальной автоматизацией, что позволит осуществить полный производственный цикл без значительного участия человеческой силы. Место, где появится новый завод, также остается под вопросом, хотя четкие ориентиры указывают на Подмосковье или Сибирь. На запросы журналистов в «Ростехе» не ответили, сказав, что делиться конкретными подробностями на данном этапе преждевременно. На данный момент в России функционирует только один завод с китайским участием, обладающий высоким уровнем локализации — завод Haval в Узловском районе Тульской области. Открытый в 2019 году, он стал первой зарубежной производственной площадкой компании Great Wall Motor с полным циклом. В 2023 году там было собрано около 100 тысяч автомобилей при мощности 150 тысяч машин в год.

Китайские автомобили также собираются на других российских заводах. К примеру, на калининградском «Автоторе», где раньше выпускали BMW, KIA и Hyundai, теперь собирают автомобили марок Kaiyi, BAIC и SWM. На бывшем заводе Renault в Москве с 2022 года производят китайские машины под брендом «Москвич».

Некоторые специалисты с недоверием отнеслись к новостям о строительстве нового крупного автопроизводственного предприятия в сотрудничестве с Китаем, полагая, что для китайских компаний российский рынок не представляет особого интереса. По их мнению, не столь обширный рынок не оправдывает строительство завода с высоким уровнем локализации, и гораздо выгоднее для китайских производителей просто экспортировать свою продукцию в Россию.

Схожее мнение ранее высказал президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов, который, будучи бывшим главой Минтранса РФ, подчеркивает необходимость развития отечественного автопрома и сборки российских автомобилей. С середины 2023 года китайские бренды занимают более половины легкового рынка в России по количеству проданных машин. Предлагая российским потребителям значительные скидки, китайские автопроизводители, по словам Соколова, фактически вытесняют «АвтоВАЗ» на рынок с низкой маржой. В 2022 году доля доходов «АвтоВАЗа» в общем объеме рынка новых автомобилей составила около 11%, но в первом квартале 2024 года она упала ниже 10%. Тем не менее, по количественным данным, «АвтоВАЗ» занимает около 30%, что свидетельствует о серьезной конкуренции и изменениях на российском автомобильном рынке.