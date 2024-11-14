На калужском заводе «ПСМА Рус» вскоре начнется производство кроссоверов Haval M6. Информацию об этом сообщает портал Drom.ru, ссылаясь на источники внутри предприятия.

Для обычного автолюбителя данная новость может быть обнадеживающей, так как модель М6, вероятно, будет стоить дешевле более современных кроссоверов из линейки Haval. Этот автомобиль представляет собой доработанную версию кроссовера Н6, выпущенной в 2011 году. Новая модель получит свежий кузов, но основа остается старой. В результате получился компактный, но достаточно солидный кроссовер, схожий по форме с Mercedes серии М.

Что касается характеристик, то кроссовер имеет длину 4,6 метра и весит более полутора тонн, при этом его двигатель имеет объем лишь 1,5 литра и мощность 143 л.с. Хотя этого может показаться недостаточно, для модели М6 предусмотрена новая механическая коробка с удлиненными передачами, а также опция выбора 7-ступенчатой автоматической трансмиссии. Подвеска – независимого типа, что является стандартом для большинства кроссоверов: спереди используются стойки Макферсона, а сзади – многорычажная система. Будем надеяться, что Haval М6 окажется более надежным, чем его аналогичные модели. Вместе с тем, в отделке интерьера производители сэкономили. Отделка сидений тканью и использование бюджетного пластика на панели управления заметны сразу. Если вы собираетесь оставлять автомобиль на улице в жару, стоит позаботиться о защите пластиковых деталей с помощью специального покрытия, иначе они быстро придут в негодность под воздействием солнечных лучей.

Приборная панель достаточно проста, с аналоговыми показателями, а все регулировки сидений и зеркал выполняются вручную. Однако в плане важных опций, таких как система курсовой устойчивости, круиз-контроль, климат-контроль и подогрев сиденья водителя, автомобиль все же обеспечен всем необходимым.

Что касается ценовой политики, средняя стоимость модели прогнозируется примерно в 2 миллиона рублей, а, возможно, даже ниже. Если, конечно, компания Great Wall организует полноценное производство в России к марту 2025 года.

Производство нового М6 в России связано не только с падением продаж Haval М6 на китайском рынке, но и с желанием занять значительную долю сегмента недорогих кроссоверов. В настоящее время у компании нет свободных мощностей для создания полноформатного производства, и ей приходится арендовать завод, расположенный почти в ста километрах от основного производства.

Если Haval М6 сумеет занять прочную позицию на российском рынке, это станет интересной альтернативой, особенно для тех, кто рассматривает Ладу или недорогие китайские автомобили. Цены сопоставимы, но при этом качество, как предполагается, будет выше. Некоторые эксперты уверены, что у данной модели есть хорошие перспективы на российском рынке, в то время как конкуренты, такие как Jetour X50 и Tiggo 4, исчерпали свой потенциал.

Важно также отметить реакцию АвтоВАЗа на инициативы Great Wall. Вскоре после того, как GW начала подыскивать подходящие производственные площадки в России, представители АвтоВАЗа предложили сотрудничество, особенно в производстве кузовных деталей. Существовали даже слухи о том, что у АвтоВАЗа имеются простаивающие линии, но на самом деле они хотели установить стратегическое партнерство, которое могло бы привести к созданию совместных моделей автомобилей. Если такое сотрудничество состоится, оно, безусловно, сможет захватить значительную долю рынка недорогих автомобилей в России.