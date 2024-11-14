В недавнем интервью глава "Ростеха" Сергей Чемезов выразил обеспокоенность по поводу трудностей, которым подвергаются российские промышленные предприятия из-за повышения ключевой ставки Центробанка.

Генеральный директор одной из крупнейших госкорпораций в России снова выразил опасения относительно трудностей, с которыми сталкиваются промышленные предприятия страны на фоне повышения жесткости денежно-кредитной политики Центробанка РФ.

Первое подобное заявление Сергея Чемезова прозвучало всего месяц назад, и вот теперь оно повторяется снова. В интервью агентству "Интерфакс" глава "Ростеха" вновь отметил, что значительная часть военно-промышленной продукции требует длительного производственного цикла, который нередко составляет год и более. При этом авансовые платежи от клиентов часто оказываются недостаточными для выполнения всех запланированных работ. А брать кредит под сильно завышенные проценты — значит, как выразился Чемезов, обрекать себя на финансовое самоубийство.

"Наша рентабельность и без того не блещет. Если сравнивать с прибыльностью сырьевых и финансовых компаний, наша доходность очень скромна. В условиях нынешней ситуации все наши заработанные средства могут уйти на обслуживание процентов по кредитам, а, скорее всего, мы даже окажемся в убытке. Это недопустимо и ведет к банкротству", — заявил он.

Таким образом, речь идет не просто о риске срыва оборонных заказов в России или увеличении затрат, а о принципиальных трудностях в ведении бизнеса. Это означает, что государство, как и прежде, должно прийти на помощь, однако у него нет других вариантов действий.

В мирное время и для незначительных гражданских производств возможно рассматривать вопрос, стоит ли вмешиваться или нет. Однако в нынешних условиях выбора нет, и формат государственной поддержки определяется, по сути, регулирующими властями, включая Центробанк. Именно он с помощью ключевой ставки определяет, сколько средств переплатят предприятия за полученные кредиты и сколько денег потребуется выделить из государственного бюджета, чтобы избежать банкротства предприятий.

Важно снова подчеркнуть: текущая денежно-кредитная политика Центробанка РФ фактически представляет собой перераспределение средств из государственного бюджета в банковскую сферу, что одновременно ухудшает конкурентоспособность российской экономики, замедляет производственный цикл и снижает общую эффективность работы всех участков хозяйственного комплекса.