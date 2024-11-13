На востоке Финляндии создадут особую экономическую зону (ОЭЗ), чтобы повысить туристическую привлекательность граничащих с Россией регионов. В программу входят регионы Кюменлааксо, Южная Карелия, Южное Саво, Северное Саво, Северная Карелия и Кайнуу.

Правительство Финляндии предложило амбициозный план по созданию особых экономических зон (ОЭЗ) в восточных регионах страны, расположенных на границе с Россией. Этот шаг направлен на восстановление экономической активности в местах, которые оказались наиболее пострадавшими от закрытия границы и уменьшения потоков туристов.

Рабочая группа инициировала предложения о создании ОЭЗ, где предполагается внедрение налоговых льгот и форм региональной поддержки. Это может стать настоящим глотком свежего воздуха для местного бизнеса и жителей, страдающих от последствий ограничений на финско-российской границе. Однако это не единственное направление работы правительства. В планах также предусмотрено расширение программы строительства ветровых электростанций, что может не только укрепить энергетическую независимость региона, но и создать новые рабочие места. Инвестиции в научные исследования и разработки (НИОКР) позволят регионам стать привлекательными для стартапов и инновационных компаний.

Совершенствование инфраструктуры также не осталось без внимания: улучшение доступа к высокоскоростному интернету поможет связать местные бизнес-инициативы с более широкими рынками и привлечь туристов даже в условиях закрытых границ с Россией.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо уже обратился к Евросоюзу с просьбой о финансировании этих важнейших инициатив для поддержки приграничных регионов. «Это шанс для наших границ», – отметил он, подчеркивая необходимость создания новых возможностей для жителей и бизнесменов на этих территорий.

Таким образом, становится ясно: Финляндия не только ищет пути выхода из текущей экономической ситуации, но и строит стратегию будущего развития своих восточных регионов. ОЭЗ могут стать катализатором изменений, предоставляя новые перспективы на фоне сложных международных условия. Интересно, как эти инициативы отразятся на жизни местных жителей и как они смогут повлиять на общую картину экономики страны которая находится в стагнации после разрыва отношений с Россией.