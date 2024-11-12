Минтранс: участок протяженностью 25 км будет введен в эксплуатацию до конца 2024 года.

В России существует лишь один миллионный город, который до сих пор не имеет объездной автомобильной дороги, и это — Волгоград. Транзитный транспорт создает значительную нагрузку на городские улицы, приводя к множеству неудобств для местных жителей. Интересно, что вопрос о строительстве объездной дороги поднимается с времен СССР. В конце позапрошлого десятилетия, после подготовки необходимых документов, власти обещали запустить движение по 100-километровой скоростной магистрали в 2018 году. Однако первые работы начались только в 2019-м году. Помощник президента Игорь Левитин на церемонии запуска строительства подчеркивал важность этого объекта как для региона, так и для всей страны, поскольку запланированная дорога станет частью Международного транспортного коридора «Север-Юг», актуальность которого в последние годы значительно возросла. Речь идет о трассе, которая будет обходить Волгоград. Первый участок длиной 25 километров должен быть запущен к концу текущего года, и к середине ноября 2024 года его готовность составляет около 95%. Вторая очередь проекта более сложная, так как включает три развязки и тринадцать искусственных сооружений — мостов и путепроводов, из которых четыре будут построены над железнодорожными путями. Строительные работы на этом участке ведутся с лета 2021 года. Этот участок, кстати, уже отображен на «Яндекс.Картах», соединит федеральные дороги Р-22 «Каспий» и Р-260, а также обеспечит доступ к региональной трассе «Качалино – Котельниково». В рамках этой масштабной кампании (состоящей из трех этапов) запланировано строительство шестнадцати путепроводов и семи мостов, в том числе четырехполосного перехода через Волго-Донской канал длиной 1,3 километра (включая эстакаду; русловая часть — 350 метров). Его строительство началось пять лет назад в рамках первой очереди (13 километров), и в марте 2023 года завершили монтаж пролетов.

Новый мост даст возможность разгрузить существующий переход на проспекте Героев Сталинграда, который находится в черте города, перенаправив транзитный поток в обход Волгограда и тем самым снизив транспортную напряженность в Красноармейском районе. К тому же, нынешний мост был построен еще в начале 1950-х годов и давно нуждается в ремонте.

На данный момент готовность первой очереди составляет около 80%. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в 2025 году. В скором времени начнутся работы и над третьим этапом, который свяжет дорогу Р-260 с региональной автодорогой «Волгоград – Котельниково – Сальск». В дальнейшем предполагается реализация четвертого участка, проектирование которого может начаться в ближайшее время.