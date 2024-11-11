Один из мостов, длиной 315 метров, расположен в районе Берегового проезда и обеспечит удобный выезд на Третье транспортное кольцо. Второй мост, длиной 231 метр, почти готов и соединит Филевский Парк с Хорошево-Мневниками.

В 2025 году в Москве ожидается завершение строительства сразу двух крупных мостов через реку Москва, которые значительно улучшат транспортную доступность Филевского Парка. Один из них — впечатляющий 315-метровый переход в районе Берегового проезда, который планируется открыть к концу следующего года. Этот мост обеспечит удобный выезд на Третье транспортное кольцо (ТТК) и Звенигородское шоссе. В рамках данного проекта также будет построено 2 км подъездных дорог и три эстакады. Другой мост, который также призван улучшить транспортную ситуацию, появится в районе улицы Мясищева. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем посте в Телеграме, этот переход длиной 231 метр почти готов — на данный момент завершено около 90% работ. Сейчас активно проводятся работы по благоустройству прилегающих территорий и пешеходных участков моста, который соединит Филевский Парк с Хорошево-Мневниками, связывая улицу Мясищева с Проектируемым проездом №1166.

Строительство новой четырехполосной дороги, пересекающей реку, началось в 2020 году в рамках Адресной инвестиционной программы и стало реакцией на бурное развитие и модернизацию инфраструктуры в данной части столицы. Хорошево-Мневники в настоящее время — одна из самых быстро растущих областей Москвы, где реализованы крупные проекты в сфере жилой недвижимости, открыты новые станции метро и завершено строительство Северо-Западной хорды — 30-километровой автомагистрали, проходящей от Сколковского шоссе до Северо-Восточной хорды и соединяющей западные и северо-восточные районы столицы.

Возвращаясь к теме транспортной инфраструктуры, стоит отметить, что с 2011 года в Москве было построено порядка 1,4 тыс. км новых дорог. Это увеличило общую протяженность улично-дорожной сети столицы примерно на 25%. В ближайшие годы планируется построить еще как минимум 500 км дорог, а также порядка 100 новых искусственных сооружений, таких как эстакады, путепроводы и мосты, это должно обеспечить более удобную связь столичных районов с основными городскими магистралями.

В последние тринадцать лет в Москве было построено 25 новых автомобильных мостов, которые значительно улучшили транспортную доступность различных районов города и обеспечили прямые связи между ключевыми городскими магистралями.