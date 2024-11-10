Бренд SsangYong был переименован в после того, как концерн KG Group стал владельцем.

На российском автомобильном рынке машины из Южной Кореи сейчас встречаются довольно редко. Небольшие партии автомобилей, конечно, появляются благодаря параллельному импорту, но в основном это заслуга частных перекупщиков. Что касается SsangYong, то теперь бренд получил новое имя – KG Mobility, в честь концерна KG Group, который стал владельцем марок и производственных мощностей известного корейского автопроизводителя. В последнее время в Россию поступали лишь единичные автомобили – в основном пикапы на базе Rexton и некоторые кроссоверы, такие как Action и Tivoli, а также обновлённый Torres. Однако ситуация начинает меняться.

Судя по всему, KG Mobility намерена вернуться на российский рынок официально. Компания представила несколько моделей, которые, по её мнению, являются прорывными, и планирует занять свою нишу в России. Ожидается, что первое поступление автомобилей нового «игрока» состоится не ранее первого квартала 2025 года. Тем не менее, есть надежда, что новые кроссоверы Torres могут появиться на российском рынке значительно раньше, как это делали другие иностранные компании. С одной стороны, появление новых моделей должно порадовать автолюбителей, ведь это разнообразие на фоне доминирования китайского автопрома. С другой – много зависит от финансовых возможностей KG Mobility и её готовности производить качественные автомобили.

Заглянем в недалёкое прошлое: 15 лет назад российские автосалоны были переполнены кроссоверами SsangYong. Тогда компании не удалось добиться успеха на рынке, и в итоге производство пришлось сворачивать. Печальная правда, но тогда россияне выбирали кроссоверы этого бренда в основном за их доступность. Какова будет политика новой корпорации – пока сложно сказать. Однако, вероятно, есть шансы на успех.

С каким автопарком может попробовать свои силы KG Mobility на российском рынке: у компании всего три претендента: обновлённый кроссовер Torres, Rexton и компактный Tivoli.

Модель Torres разрабатывалась в условиях финансовых трудностей компании и построена на платформе известного Korando. В ней используется несущий кузов без рамы, полноприводная система и полуторалитровый турбированный двигатель мощностью 170 л.с. (280 Н*м) в сочетании с шестиступенчатым автоматом AISIN. Этот кроссовер считается основным кандидатом на успех. У него есть шансы стать полноценным конкурентом Jolion, но исход пока остаётся неясным. Качество сборки и цена Torres пока тоже остаются под вопросом. Если модель наберёт популярность у российских потребителей, существует вероятность появления электрической версии, так как её дизайн выглядит привлекательно, и, возможно, она окажется более доступной, чем китайские аналоги.

В линейке более крупных автомобилей KG Mobility представляет обновлённый Rexton. Эта модель хорошо известна на российском рынке. На сей раз компания решила не вносить значительных изменений во внешний вид, выставляя фактически автомобиль 2020 года с незначительными косметическими доработками. Поскольку аналогичные модели имеются в достатке, Rexton рискует потеряться на фоне китайских конкурентов.

Однако интерьер стал более современным, с сенсорными панелями, большим информационным экраном и расширенным набором электронных систем безопасности. Rexton будет доступен как с задним приводом, так и с подключаемым полным приводом.

Кроссовер укомплектован дизельным двигателем объёмом 2,2 л, мощностью 202 л.с. и крутящим моментом 440 Н*м. Успех возвращения Rexton на российский рынок во многом будет зависеть от качества и надёжности его двигателя. Также планируется выпуск пикапов Musso и Grand Musso (на базе Rexton Sport), но их успех опять-таки будет зависеть от ценовой политики и надёжности.

В сегменте компактных SUV появится обновлённый Tivoli. Этот кроссовер немного удлинили, что позволило увеличить объём багажника. Однако салон остался довольно тесным. Интересно, что у Tivoli будет мощный двигатель 163 л.с. в сочетании с шестиступенчатым автоматом Aisin – это весьма привлекательное предложение.

Компания также предлагает городской вариант с турбированным двигателем на 136 л.с., но трудно сказать, будет ли он пользоваться спросом, учитывая, что этот сегмент уже насыщен маломощными китайскими кроссоверами разных марок.