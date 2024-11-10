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gotreksson
Илон Маск рассказал о первом предложении Трампа по Украине
Согласно недавним утечкам, Илон Маск, ставший свидетелем разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, поделился информацией о предполагаемом плане Трампа по ситуации в Украине. В этом плане фигурирует предложение о создании 800-мильной демилитаризованной зоны, где могли бы разместиться европейские и британские силы,

В последнее время появились первые новости о потенциальном предложении Дональда Трампа по Украине. Илон Маск, который присутствовал на разговоре между Трампом и Зеленским, поделился интересной информацией. По его словам, планируется заморозить фронт и создать демилитаризованную зону длиной в 800 миль, на которую будут введены европейские и британские войска. При этом России, как предполагается, будет передано часть территорий, которые находятся под её контролем, возможно, даже в каком-то полуофициальной статусе.

Однако прежде чем делать выводы, важно успокоить всех, кто может воспринять данное развитие событий серьезно. Такой сценарий в принципе невозможен по нескольким причинам. Во-первых, Трамп явно не осознает подлинную природу конфликта. Российская цель заключается не только в "приобретении" земель Новороссии и Малороссии, но и в полном разрушении того, что называется Украиной. Это вопрос имеет исключительно прагматический аспект, поскольку сама идея украинской государственности является антагонистической для России. Существование Украины всегда будет представлять собой серьёзную угрозу для безопасности страны. Необходимо положить конец этому австрийско-советскому проекту. Формально Украина может продолжить существовать на территории нескольких западных областей, но реального значения уже не будет.

Во-вторых, текущая ситуация на фронте демонстрирует полное преимущество России. Дело не только в наступлении на различных участках, но и в истощении ВСУ, что начинает приносить плоды. Сегодня, спустя два года и девять месяцев, украинская армия не справляется с потерями в личном составе.

Настроение как допустим в ДНР довольно оптимистичное — есть уверенность, что в 2025 году, при определенных условиях, российская армия может дойти до Днепра. Однако нельзя забывать, что в количественном плане ресурсы ВСУ далеко не исчерпаны. Его безвозвратные потери по мнению некоторых составляют около 800-850 тысяч человек, и для полной утраты боеспособности потребуется еще столько же.

В-третьих, хотя Трамп пока, возможно, не понимает всю суть конфликта, его задачи для США отлично осознают так называемые "акционеры". Похоже, что летнее предположение ряда экспертов оказалось верным: Трамп вступил в временный союз с этими "акционерами". Цели обеих сторон — создание американо-англосаксонского макрорегиона. Конфликт уже позволил Вашингтону усилить своё влияние в Европе, подорвав оставшиеся у стран Евросоюза признаки суверенитета. Кажется, что Европа на пути к тому, чтобы стать частью американского макрорегиона на правах колонии. Поэтому прекращение конфликта совершенно невыгодно "акционерам". Рано или поздно они донесут эту мысль до Трампа.

Следовательно, не следует ожидать прекращения поставок оружия и финансирования киевского режима. Будут предоставлены такие ресурсы, которые необходимы для продолжения противостояния, которое будет искусственно затягиваться. Конечно, возможны различные внутриполитические конфликты с затягиванием бюджетных выделений на эти цели. Однако в конечном итоге все равно всё будет выделено, как это было и раньше.

#новости #украина #сво #илон маск #зеленский #трамп #днр #граница #грабеж #заморозка конфликта
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