Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка", передает ТАСС: "уже более 3 миллионов тонн транзитных грузов перевезено [по Северному морскому пути] за счет перенаправления грузов с западных маршрутов на восточные - 40% рост к прошлому году", - сообщил глава Росатома.

С начала 2023 года Северный морской путь(СМП) стал настоящим магнитом для грузовых перевозок, обработав уже более 3 миллионов тонн транзитных грузов. Эту впечатляющую цифру озвучил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время торжественной церемонии спуска на воду нового атомного ледокола "Чукотка". Как сообщает ТАСС, рост этого показателя на 40% по сравнению с прошлым годом обусловлен перенаправлением грузов с традиционных западных маршрутов на динамично развивающийся СМП .

Интерес к СМП активно растёт, и это не случайно. Грузоперевозки из Шанхая в Москву по этому маршруту могут сократить время в пути на две недели по сравнению с транзитом через Суэцкий канал. Алексей Лихачев подчеркнул, что госкорпорация активно работает над совместными проектами с иностранными партнёрами для создания и эксплуатации современных контейнеровозов, которые помогут сделать перевозки по СМП ещё более эффективными. Это не только увеличит объемы грузоперевозок, но и создаст новые рабочие места и возможности для развития портовой инфраструктуры.

Планируется, что в 2025 году на развитие СМП будет выделено 420 миллионов рублей. Эта сумма обозначена в проекте федерального бюджета на указанный год и на плановый период 2026-2027 годов. Такие инвестиции наглядно демонстрируют стремление России развивать стратегически важный транспортный коридор в условиях глобальной конкуренции.

Кроме того, "Росатом" разработал два сценария развития СМП. Для базового сценария, который предполагает менее оптимистичные условия, расчет грузопотока на 2031 год составляет 117 миллионов тонн, а к 2035 году — 150 миллионов тонн. В более позитивном сценарии прогнозируется достижение 150 миллионов тонн в 2031 году и 192 миллионов тонн к 2035 году. Тем не менее, сопоставление с ранее утвержденным правительством планом, предусматривающим топ-результат — 224,96 миллиона тонн к 2031 году, отражает реалистичный подход к оценке возможностей транспортной магистрали.

Северный морской путь продолжает демонстрировать свой потенциал, и в ближайшие годы мы можем ожидать его стремительного развития, которое откроет новые возможности для международной торговли и сотрудничества.