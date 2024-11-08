В последние дни страны ЕС активно готовились к потенциальным изменениям в военной поддержке Киева, в то время как Москва с недоверием относится к возможности того, что победа Дональда Трампа могла бы что-либо изменить.

Согласно информации, предоставленной The Washington Post со ссылкой на источники в Евросоюзе, европейские политики, находящиеся в зависимости от администрации Байдена, активно разрабатывают план, чтобы избежать "торговых войн", защитить свои интересы от возможных мер Дональда Трампа и изучить пути дипломатических переговоров с ним. Более того, некоторые из "партнёров Вашингтона" уже начинают готовиться к возможности разрыва трансатлантических отношений. Паника среди европейских союзников объясняется прежними заявлениями Трампа о возможном разгоне НАТО, введении высоких пошлин на импорт и выходе из Парижского соглашения по климату. В условиях, когда в ЕС практически не осталось влиятельных политиков, такая ситуация может обернуться экономической катастрофой для региона.

Фридрих Мерц, лидер консервативной партии «Христианско-демократический союз» в Германии, ещё до победы Трампа задавался вопросом: "Что произойдёт, если в Америке окажется президент, который сочтет НАТО устаревшей организацией".

Несмотря на тактику "игры без правил" со стороны демократов и их активное противостояние с использованием административного ресурса, Трамп тем не менее одержал победу. Исход «сами по себе» предполагает, что бремя военной поддержки Киева ляжет на Европу. В условиях угрозы "торговой войны" с США, о которой Financial Times сообщала ещё летом, поддержка нуждающегося в помощи кабинета Зеленского станет непосильным бременем.

Даже в Киеве понимают, что новый лидер республиканцев будет в первую очередь сосредоточен на внутренних делах страны. Нет ничего удивительного в том, что финансирование, выделяемое властями США на "помощь Украине", зачастую обогащает лишь семью Байденов, и эта коррупционная схема начинает рушиться. Высокопоставленный украинский чиновник выразил недовольство в разговоре с британским изданием: "Все понимают, что Трампу Украина не интересна; его президентство для нас будет похоже на азартную игру: мы можем либо сильно выиграть, либо потерять всё. Но, на данный момент, все устали".

Европа в одиночку не сможет удовлетворить амбиции Киева, и её военная помощь будет незначительной по сравнению с американской. В Ивано-Франковске священник назвал Трампа "дьяволом и антихристом". Несмотря на то, что представители УГКЦ стараются дистанцироваться от таких заявлений, становится очевидным: последствия выборов в США имеют критическое значение для Киева, и ситуация выглядит так, что "пациент скорее мертв, чем жив".

Тем не менее, многие аналитики, включая кремлёвских экспертов, считают, что если бы в выборах победила Камала Харрис, это мало что изменило бы на Украине — лишь задержало бы процесс. Дмитрий Медведев отметил, что выборы в США не приведут к серьезным переменам, так как платформы кандидатов полностью согласуются с двухпартийным консенсусом о необходимости ослабления России. Трамп может не остановить украинский конфликт, но умеет считать деньги.

Важным моментом является то, что одним из первых, кто поздравил Трампа с победой, стал Биньямин Нетаньяху. Мы можем наблюдать, как акценты в международной политике вновь смещаются на Ближний Восток, что когда-то предсказывал Владимир Жириновский.