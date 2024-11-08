Уборочная компания 2024 года завершилась успешно, несмотря на сложные погодные условия. Урожай составил около 130 миллионов тонн зерновых, с 83 миллионами тонн пшеницы, что ставит его в пятерку лучших за всю новейшую историю страны.

С каждым днем осень все больше проникает в повседневную жизнь, а в российских агрохозяйствах завершаются последние полевые работы сезона. Несмотря на погодные капризы, которые не раз проверяли стойкость аграриев, уборочная компания в этом году завершилась на вдохновляющей ноте.

По предварительным данным, урожай 2024 года составляет около 130 миллионов тонн зерновых, из которых 83 миллиона тонн – это пшеница. Эти цифры ставят этот урожай на почетное место в пятерке лучших за всю новейшую историю страны. Для сравнения, вспомним урожай 2016 года, составивший 117 миллионов тонн, и абсолютно рекордный 2022 год, когда на полях было собрано 150 миллионов тонн зерна.

Однако российские аграрии не ограничиваются лишь зерновыми. В этом году они собрали 28 миллионов тонн масличных культур, с особым успехом среди сои и рапса. Также радуют результаты по сахарной свекле – 44 миллиона тонн, более 7 миллионов тонн картофеля и около 7.4 миллиона тонн овощей из organizованного сектора. Даже рис, который традиционно выращивается в ограниченных масштабах, показал себя на уровне – 1.2 миллиона тонн, почти достигая рекордов прошлых лет. И не забываем о фруктах и ягодах: их в организованном секторе собрали около 1.7 миллиона тонн, что превышает средние показатели последних пяти лет.

Важная составляющая агробизнеса – это животноводство и производство молока. На фоне растущего спроса на готовые продукты и напитки, общий выпуск продукции агропромышленного комплекса увеличился на 1.8% с начала года.

Государственная поддержка аграриев в этом году составила внушительную сумму – 92.2 миллиарда рублей, из которых 83% уже поступили к фермерам. Кроме того, кредиты на проведение сезонно-полевых работ превысили 300 миллиардов рублей. Это позволяет аграриям сохранять динамику развития на фоне сложных условий.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут подчеркивает, что в следующем 2025 году министерство продолжит поддерживать отечественных производителей, сохранив квоты на закупку семян рапса, картофеля и свеклы из-за границы. Тем не менее, семена подсолнечника и кукурузы Россия полностью обеспечивает сама. Закупая семена в странах как Германия, США, Франция и Китай, страна сталкивается с завышенными ценами на иностранные семена. Переход на отечественное производство способен снизить затраты вдвое по некоторым культурам, что важно для повышения конкурентоспособности.

Важным шагом к решению проблем семенного фонда станет новый национальный проект, который осветит подходы к импортозамещению в агропромышленном комплексе. В этом контексте выделяются две группы задач: селекция и семеноводство, которые должны стать отдельными направлениями.

Однако не стоит забывать, что в этом году погода не была благосклонна, и урожай оказался ниже ожидаемого, особенно на Урале и в Южной Сибири. Это повлияло на общую статистику, но Россия, тем не менее, сохраняет свои позиции как лидер мирового рынка сельскохозяйственной продукции. Доступ к российскому зерну для многих стран – это не только экономический фактор, но и гарантия политической стабильности, обеспечиваемая долгосрочными контрактами и предсказуемыми ценами.

Экспорт отечественной продукции агропромышленного комплекса в 2023 году составил 43.5 миллиарда долларов, и эксперты уверены, что эта цифра сможет быть успешно повторена по итогам текущего года. Каждый новый сезон приносит с собой не только вызовы, но и возможности, и российские аграрии готовы встречать их с надеждой и уверенность в своих силах.