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gotreksson
Новую трассу на юге Крымского полуострова откроют в 2025 году
Акционерное общество «ВАД» завершило первый этап строительства автомобильной дороги в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное.

Этот масштабный дорожный проект, стоимостью 32 миллиарда рублей, официально стартовал в мае 2022 года, спустя полгода после начала подготовительных работ. Специалисты из акционерного общества «ВАД» займутся строительством 25-километровой дороги к югу от Симферополя, которая свяжет трассу А-291 «Таврида» (Керчь – Симферополь – Севастополь) с направлением на Южный берег Крыма. Открытие новой четырехполосной магистрали, способной пропускать до 30 тысяч автомобилей в сутки, станет важным шагом к разгрузке городских улиц и изменению транспортных потоков, уводя их от «Тавриды» в сторону Алушты. Проблема пробок в столице республики особенно обостряется летом, когда на полуостров прибывают тысячи туристов. Проект осуществляется в два этапа. Первый этап, который охватывает участок от «Тавриды» в районе Донского до границы с селом Заречное, был завершен в октябре 2024 года с опережением графика. На этом участке длиной почти 16 километров были построены две транспортные развязки, шесть путепроводов и мост через реку Малый Салгир. В рамках работ также установили более 50 водопропускных труб, организовали две зоны отдыха, а также реализовали установку барьерных ограждений, шумозащитных экранов, наружного освещения и дорожных знаков.

Второй этап строительства предполагает прокладку 9,4 километра дороги от Заречного до выезда из села Перевальное. Его окончание намечено на первую половину следующего года, где планируют возвести две эстакады и два путепровода. На текущий момент, начало ноября 2024 года, степень готовности объекта составляет около 65%.

Разработка документации по планировке территории для создания Юго-Восточного обхода Симферополя началась еще в 2019 году. В процессе обсуждения рассматривались разные варианты трассировки, однако предпочтение было отдано маршруту, проходящему мимо Аянского водохранилища через село Заречное. Жители Заречного выразили недовольство таким выбором, а экологи высказали опасения по поводу потенциальной угрозы для водоема. В ответ на это власти заверили, что будущая трасса не навредит природному объекту, и пообещали предпринять все необходимые шаги для улучшения качества жизни местных жителей. Более того, благодаря этому проекту в Заречном будет создана дополнительная инфраструктура, включая новую канализацию. Помимо Юго-Восточного обхода Симферополя, в данной части Крыма продолжается строительство других крупных объектов, включая трассу, которая пройдет в стороне от Алушты. Открытие этой дороги запланировано на 2027 год, а общий бюджет проекта составит чуть более 22 миллиардов рублей. Также в ближайшие годы ожидается расширение Симферопольского шоссе на участке между обходами двух городов, что еще больше улучшит транспортную ситуацию в регионе.

#новости #крым #строительство #севастополь #ремонт дорог #симферополь #алушта #керчь #таврида #симферопольское шоссе #ю́го-восто́чный обхо́д симферо́поля
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