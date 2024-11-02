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gotreksson
На юге России построили новую автомагистраль, которая соединит воедино двенадцать автодорог
Губернатор Ростовской области Василий Голубев открыл движение по первому этапу «Западной хорды», протяженностью около 4,75 км. Это новое дорожное сообщение, которое включает четыре транспортные развязки и эстакаду через железную дорогу, улучшает транспортную доступность западной части Ростова-на-Дону и снижает нагрузку на въезд в город. Проект был реализован за счет инфраструктурного бюджетного кредита.

В конце октября 2024 года в Ростовской области началось движение по новому пятикилометровому участку «Западной хорды». Эта трасса в будущем станет важной частью транспортного кольца, протяжённостью 110 км, вокруг областной столицы. Работы по созданию кольца ведутся с 2020 года, и новая магистраль свяжет двенадцать автомобильных дорог различных уровней — федеральных, региональных и местных. Общие инвестиции в этот грандиозный проект составляют около 160 миллиардов рублей. Стоимость непосредственно строительства «Западной хорды» оценивается в 20 миллиардов рублей. Завершение всего транспортного кольца ожидается к концу 2025 года, что позволит существенно уменьшить количество транзитных автомобилей на городских улицах. В будущем также планируется расширение существующих двухполосных участков трассы.

Длина «Западной хорды» составит 12,25 км. Первая очередь, которая была открыта недавно, включает участок длиной 4,75 км от транспортной развязки на 9 км федеральной трассы А-280 «Новороссия» до улицы Совхозной. В рамках строительства были возведены четыре двухуровневые транспортные развязки и пять путепроводов, общая протяжённость которых достигла 720 метров. Кроме того, установлено барьерное ограждение и освещение вдоль дороги, а вблизи жилых кварталов расположены шумозащитные экраны. Для обеспечения безопасности движения монтированы системы ливневой канализации и другие необходимые сооружения, а толщина дорожного покрытия составила 80 см.

Четырёхполосный участок «Западной хорды» способен пропускать до 35 тысяч автомобилей в сутки. Стройка финансировалась за счёт бюджетных средств, поэтому проезд по этому участку бесплатен для всех пользователей. Однако вторая очередь будет реализована в рамках концессионного соглашения, поэтому проезд на этой части трассы будет платным. Второй участок протянется от улицы Совхозной вдоль Кумженской рощи до Всесоюзной улицы в районе Западного моста через реку Дон. Технически данный сегмент представляет определённые сложности, в том числе предусматривается строительство двух переходов через реку Мёртвый Донец. Эта масштабная строительная инициатива в Ростовской области является одной из многих аналогичных программ, осуществляемых в России. С 2020 года, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», на дорожной сети Росавтодора было построено или реконструировано около 670 км дорог. Ожидается, что до конца текущего года будет сдано ещё 330 км. В общей сложности на реализацию этих инициатив из федерального бюджета было выделено 850 миллиардов рублей.

#ростовская область #а-280 #всесоюзная улица #западная хорда #кумженская роща #мёртвый донец #новороссия #река дон #транспортное кольцо #улица совхозная
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