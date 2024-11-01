Компания «Дон-Металл» ведет строительство металлургического завода по выпуску горячекатаной арматуры. Общий объем инвестиций – 3,6 млрд рублей. Производственная мощность предприятия по выпуску горячекатаной арматуры составит 400 тысяч тонн в год, здесь будет создано более 250 рабочих мест.

Проект, который начал свое развитие еще в 2013 году, изначально задумывался как способ удовлетворения потребностей южных регионов России в горячекатаной арматуре, с потенциалом вывода продукции на международный рынок. Первоначально планировалось, что металлургический завод в Каменске-Шахтинском, расположенном в Ростовской области, начнет свою работу через два года, с полным запуском производства в 2016 году.

Тем не менее в процессе реализации проекта сроки были пересмотрены, и запуск завода перенесли на 2017 год. Однако и к этому моменту комплекс все еще не был готов, и сроки сдачи объекта продолжали сдвигаться. В начале 2023 года компания «Дон-Металл» была вынуждена объявить о приостановке строительства из-за недостатка финансирования. Проект к тому времени увеличил свои расходы примерно вдвое, достигнув 3,6 миллиарда рублей. Но вскоре удалось найти необходимые средства, и работы на площадке были возобновлены при поддержке местных властей, которые подчеркивают значимость этого проекта в условиях растущего спроса. В конце октября 2024 года губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил строящееся предприятие, где представитель инвестора сообщил о планах технического запуска производства уже в этом году, а полноценная сдача завода в эксплуатацию ожидается в 2025 году. Запланировано, что новое предприятие будет ежегодно производить 400 тысяч тонн горячекатаной арматуры диаметром от 6 до 10 мм, которая используется в строительстве для усиления бетонных конструкций. Кроме того, в дальнейшем предполагается расширение производства на этой же площадке.

К середине осени 2024 года в рамках проекта уже был возведен прокатный цех (в данный момент завершается монтаж оборудования), и практически завершилось строительство необходимой инфраструктуры, включая подъездную железную дорогу. Также продолжается укладка внутренних инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории.

Стоит отметить, что объем мирового рынка стальной арматуры в 2024 году, согласно прогнозам, превысит 135 миллионов тонн, при этом в России ежегодно производится около 7 миллионов тонн. Существующих мощностей достаточно для обеспечения внутреннего потребления. Цены на арматуру в России ниже, чем в зарубежных странах, что исключает ее импорт. Поэтому новое предприятие в Каменске-Шахтинском будет ориентировано на поставки продукции в регионы Южного федерального округа, что является важным шагом к укреплению местной экономики.