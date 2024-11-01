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gotreksson
В Вологодской области решили бороться с алкоголизмом и алкогольным лобби
Губернатор Филимонов заявил о вымирании Русского Севера и одной из причин этого назвал алкоголизм. Для борьбы с ним предлагается ограничить разрешенное время продажи алкоголя в будни периодом с 12 до 14 часов.

В последнее время проблема алкоголизма в нашей стране, и в частности в Вологодской области, становится все более актуальной. Государственная политика и общественное здоровье требуют новых, решительных мер. Губернатор Георгий Филимонов встал на передний фронт этой борьбы, и его инициатива по ограничению продажи алкоголя заслуживает поддержки и обсуждения.

Филимонов обратил внимание на тревожную статистику, которая поражает своей жестокой правдой: Вологодская область занимает 71-е место в рейтинге трезвости, а 71% смертей среди работающего населения в регионе связаны с алкоголем. На фоне этой ужасающей действительности заметно, как алкогольное лобби продолжает приумножать свои капиталы. Например, за последние четыре года сеть "Красное&Белое" заметно расширила своё присутствие, от 55 до 171 магазина. Это говорит о неуклонном росте доступности алкоголя – и это необходимо остановить.

В связи с этим губернатор предложил ввести запрет на продажу алкоголя в будние дни, оставив всего два часа торговли с 12:00 до 14:00. Выходные и праздничные дни, а также кафе, рестораны и гостиницы останутся свободными от этого запрета. Это шаг, который может изменить ситуацию к лучшему.

Некоторые эксперты и комментаторы восприняли этот шаг с недоверием. Слова насмешки эхом отразились в СМИ, а мнение «профессионалов» напоминает о неудачной антиалкогольной кампании времен Михаила Горбачёва.

Но примеры показывают, что запреты могут быть эффективными, помогая снизить потребление алкоголя, даже если подпольная торговля немного увеличивается. Переполненные магазины алкоголем — это то, что необходимо искоренять, в то время как снижения потребления — это то, к чему нужно стремиться. Как показывает история, легализация наркотиков приводит лишь к увеличению зависимых и трагедиям, о которых мы слышим каждый день. Опыт зарубежных стран, где законодательство по легализации наркотиков стало более свободным, лишь подтверждает, что абсолютная свобода ведет к трагическим последствиям.

Что касается антиалкогольной кампании Горбачёва, важно отметить, что, несмотря на недостатки, такая кампания, по словам эксперта-демографа Ракши, показала свои положительные результаты: уровень смертности снизился на 12%, а ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 2,5 года. И в этом есть знак надежды.

В свою очередь, поддержка губернатора Филимонова может послужить мощным стимулом для более глубоких изменений в обществе. Нам необходимо не просто обсуждать проблемы, но и действовать. Эффект от введения ограничений, вероятно, мы увидим в конце 2025 — начале 2026 года. Это будут реальные числовые данные, которые нельзя будет игнорировать.

И, наконец, стоит обратить внимание на то, что борьба с алкоголем — это только начало. После успешного внедрения мер по ограничению продаж алкоголя, разумеется, необходимо будет уделить внимание и другим актуальным проблемам, таким как потребление табака, в частности среди молодежи, где вейпы стали настоящей бедой для здоровья. 

#здоровье #алкоголь #алкоголизм #вологодская область #социальные инициативы #антиалкогольные кампании в ссср #больба с алкоголем #георгий филимонов #здоровье нации #красное&amp;белое
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