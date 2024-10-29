Открытие объездной трассы Р-255 «Сибирь» в обход Канска несколько раз переносилось: с 2020 на 2021 год, затем на конец 2023 года. Последние сообщения от ФКУ Упрдор «Енисей» указывают на планируемый ввод в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года, несмотря на сомнения экспертов.

Первоначально открытие движения по новой дороге планировалось на 2020 год. Затем сроки перенесли на 2021 год, а после — на конец 2023 года. Однако автомобили так и не начали движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь», которая должна была пройти в обход города Канска. В октябре 2024 года красноярское общественно-деловое издание «Дела», ссылаясь на информацию из ФКУ Упрдор «Енисей», сообщило о планируемом вводе этого объекта в эксплуатацию в четвертом квартале текущего года. При этом у некоторых экспертов существуют сомнения по поводу этого утверждения. Важно отметить, что контракт с АО «Сибмост» был подписан еще в 2014 году. Тем не менее компания, существующая на российском рынке с 1945 года, столкнулась с серьезными финансовыми трудностями в середине прошлого десятилетия, что в конечном итоге привело к ее банкротству. В 2020 году готовность проекта достигала всего лишь 50%. Строительство 18-километровой трассы было передано московскому ОАО «Хотьковский автомост».

На этот раз, судя по заявлениям властей и Росавтодора, работы проводились в рамках установленных сроков подрядчиком, без задержек. Поэтому осенью 2023 года в федеральном дорожном агентстве сообщили, что объездная трасса практически завершена, и на ноябрь запланировано проведение испытаний, включая тестирование пролетных строений на мосту через реку Кан длиной почти 285 метров.

Транспортные средства, как утверждалось, должны были начать движение в обход Канска до наступления зимы. Однако сроки снова пришлось пересмотреть, и открытие двухполосной трассы перенесли на декабрь того же года. В это время Ростехнадзор отказал в выдаче необходимого заключения. В январе 2024 года федеральная служба по экологии, технологии и атомному надзору снова провела проверку и снова подтвердила, что строительство Южного обхода Канска не завершено.

Среди нарушений, упомянутых Ростехнадзором, были отсутствие государственной экспертизы изменений в проектной документации, незавершенный монтаж барьерного ограждения на всей протяженности дороги и отсутствие телескопических лотков и гасителей, необходимых для организации стока воды в реку Кан после очистки на локальных очистных сооружениях.

С учетом недавних заявлений ФКУ Упрдор «Енисей» об открытии дороги до конца этого года, можно предположить, что указанные нарушения были устранены. Однако некоторые эксперты утверждают, что между подрядчиком и Ростехнадзором все еще существуют серьезные противоречия. Об этом на сессии местных депутатов в мае говорил руководитель управления строительства и ЖКХ администрации Канска Константин Ковалев. Будет ли дорога открыта в 2024 году — покажет время. Местные жители с нетерпением ждут ввода этого объекта в эксплуатацию, поскольку наличие Южного обхода позволит перенаправить весь транзитный транспорт за пределы города, что значительно облегчит уличное движение и уменьшит нагрузку на транспортную инфраструктуру. Это также положительно скажется на экологической ситуации в Канске. Кроме того, открытие объездной трассы повысит пропускную способность участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» (с 1045-го по 1061-й км), где в последние годы наблюдается рост интенсивности движения.