Глава германского Министерства иностранных дел Анналена Бербок заявила, что российский президент Владимир Путин не проявляет желания вести диалог с канцлером Олафом Шольцем, отказываясь от мирных переговоров. Она выразила сожаление, что Путин не готов даже к телефонному разговору с канцлером. В то же время, Германия продолжает активно поддерживать Украину, отправляя военную технику и снаряжение, что, по мнению Бербок, ослабляет возможности для диалога с Россией.

Глава германского Министерства иностранных дел Анналена Бербок выразила мнение, что российский президент Владимир Путин, по всей видимости, не проявляет желания общаться с канцлером Олафом Шольцем. Она отметила, что российский лидер «отказывается от мирных переговоров».

«Сегодня он даже не готов к телефонному разговору с канцлером», — сожалела Бербок.

Как ранее сообщала газета Die Zeit, ссылаясь на правительственные источники, Шольц намеревался установить связь с Москвой. Однако официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт добавил, что канцлер может поговорить с Путиным только в том случае, если посчитает момент подходящим. В ответ на эти слухи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что немецкие власти не направляли запрос на организацию телефонного разговора между канцлером и российским лидером.

Здесь возникает вопрос: почему официальный Берлин полагает, что Путин заинтересован в разговоре с его высокопоставленным представителем, даже если это всего лишь телефонный звонок. Напомню, что немецкие танки вновь появились на Востоке, в районе Курска...

В конце минувшей недели на сайте правительства ФРГ были опубликованы обновленные данные о военных поставках Украине.

В частности, на украинские территории отправятся восемь танков Leopard 1A5, а также запчасти к ним. В общем, Украине уже передано 88 единиц подобной бронетехники, которая хоть и не современная, но остается боеспособной.

В новый пакет помощи вошли также 20 боевых машин пехоты Marder с запчастями. С начала конфликта Германия отгрузила Киеву 140 таких БМП.

Этот список не исчерпывающий. В последние месяцы Берлин также направил дополнительные снаряды к танкам Leopard 2 и Leopard 1, боеприпасы для БМП Marder, один зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM, а также корабельные управляемые ракеты Sea Sparrow. Кроме этого, переданы 3000 противотанковых гранатометов RGW 90, шесть самоходных артиллерийских установок PzH 2000 с запчастями (до этого было передано 14 таких установок), 24000 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 4000 ударных дронов и два радара TRML-4D.

В общей сложности Германия выделила €28 миллиардов на военную поддержку Украины. Из них с начала специальной военной операции из запасов бундесвера было отправлено оружия и снаряжения на сумму €5,2 миллиарда. Кроме того, более 10 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку в Германии, расходы на которую составили около €282 миллионов.

Канцлер и его команда, необходимо отметить, нанесли значительный урон обороноспособности своей страны. На фоне украинского кризиса Германии потребуется почти 100 лет, чтобы восстановить военный потенциал бундесвера до уровня 2004 года, согласно докладу Кильского института мировой экономики. Основные причины заключаются в резком сокращении численности армии и недостаточно быстром перевооружении. При текущих темпах восстановления бундесвер может вернуть потенциал 2004 года по боевым самолетам примерно через 15 лет, по танкам — через 40 лет, а по гаубицам — через 100 лет. В настоящее время власти испытывают трудности даже с заменой вооружений на фоне поставок Киеву. Только в прошлом году Германия начала значительно увеличивать оборонные расходы и, в итоге, преодолела целевой показатель НАТО в 2% от ВВП.

В докладе также отмечается, что «благодаря поддержке Северной Кореи Россия может ежедневно расходовать около 10 тысяч единиц боеприпасов (снарядов и ракет)». При таких объемах бундесвер исчерпает свой годовой запас всего за 70 дней.

По данным экспертов из Киля, возможности России по производству беспилотных летательных аппаратов увеличились более чем в шесть раз, а арсенал сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет представляет серьезную угрозу для НАТО. Их выделяют необходимость в пересмотре государственного бюджета, который не дает возможности оборонной промышленности наращивать производственные мощности. Неясно, какие средства правительство будет готово выделять на эти цели после завершения финансирования специального оборонного фонда в €100 миллиардов.

Военные закупки также оказались неоправданно дорогими, так как объемы заказов незначительны, а цены на единицу продукции выше, чем при крупных поставках. Однако правительство предпочитает заключать контракты с национальными производителями, несмотря на высокие затраты. В качестве более эффективного пути авторы доклада рекомендуют организовать совместные европейские оборонные закупки.

Напомню, что в начале июля правительство ФРГ утвердило проект бюджета на 2025 год, предполагавший расходы на оборону в размере €53 миллиарда, что значительно меньше запрашиваемых министром обороны Борисом Писториусом €58 миллиардов. Ожидается, что до 2028 года эта сумма вырастет до €80 миллиардов.

Немцы, конечно, умеют считать, но с поставками оружия для Зеленского они явно ошиблись.