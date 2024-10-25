Использование этих инноваций позволит снизить нагрузку на подрельсовую подкладку, увеличить срок службы пути и значительно сократить расходы на его эксплуатацию. Ожидается, что благодаря новой технологии ремонт путей будет происходить реже, а объемы перевезенных грузов возрастут почти вдвое, до 2,5 млрд тонн брутто. В течение года будет оценена эффективность этой технологии в реальных условиях на Транссибе, с возможностью её дальнейшего применения на Восточном полигоне.

На Транссибирской железнодорожной магистрали был введен в эксплуатацию новый участок, построенный с использованием передовых технологий. Эти методы были разработаны специалистами Инжинирингового Центра Железнодорожного Транспорта (АО «ИЦ ЖТ») с целью оптимизации жизненного цикла путевых сооружений на участках с высокой грузонапряженностью. Стоит напомнить, что данный центр появился в 2019 году благодаря инициативе ОАО «РЖД» и Группы «Синара». Ключевая идея нового подхода заключается в создании защитного слоя подбалласта толщиной 20 см, который формируется на поверхности земляного полотна с помощью специализированной техники, используя вяжущие и полимерные добавки. В ходе исследований, проведенных российскими учеными, было обнаружено наиболее эффективное сочетание различных веществ, которое обеспечивает необходимую степень деформационной устойчивости. В результате предварительных испытаний были протестированы различные типы горных пород и виды зернового состава балласта, что позволило выбрать оптимальный вариант.

Что касается шпал, они были усовершенствованы с использованием дополнительного армирования и увеличенной высоты сечения подрельсовой части. Также была расширена подрельсовая площадка до 200 мм, что создает более удобные условия для установки элементов верхнего строения пути. Подобное решение помогает снизить нагрузку на подрельсовую подкладку и тем самым продлить срок службы пути.

Кроме того, новшества касаются и рельсового скрепления, которое значительно увеличивает силу прижатия рельса к шпале, что, в свою очередь, позволяет уменьшить вероятность расстройства рельсовой колеи. Оптимальный вариант был найден с помощью современных компьютерных технологий, в результате чего исследовались сотни различных комбинаций. Перед строительством нового участка длиной 2,8 км на перегоне Заозерная – Камала в Красноярском крае были проведены обширные лабораторные и стендовые тестирования. Технология также была испробована на экспериментальной кольцевой железной дороге ВНИИЖТ в Щербинке, что находится на юге Москвы. В течение следующего года эффективность новшества будет оцениваться в реальных условиях на Транссибе, после чего планируется масштабировать проект для использования при прокладке новых путей на Восточном полигоне.

Эксплуатация железнодорожного пути, построенного с применением этой технологии, как указывается, станет значительно дешевле по сравнению с традиционными методами. Это связано с тем, что отпадает необходимость в регулярной корректировке пути по уровню. Ожидается, что ремонт на таких участках будет проводиться значительно реже, что позволит сэкономить средства и рабочие ресурсы. Также предполагается, что объем грузоперевозок между капитальными ремонтами увеличится почти в два раза и достигнет 2,5 млрд тонн брутто.

Дальнейшие испытания и оценки эффективности технологии в реальных условиях, запланированные на протяжении года, позволят более точно определить все ее преимущества и недостатки, а также выработать рекомендации по её дальнейшему использованию.