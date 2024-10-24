Россия и Беларусь рассматривают строительство скоростной дороги по маршруту Москва – Минск – Брест, о чем заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Трасса могла бы продолжаться до Берлина в случае интереса со стороны западных стран. В настоящее время речь, вероятно, идет о модернизации существующей автомагистрали М-1/E30, которая соединяет две страны.

Россия и Беларусь активно ведут переговоры о строительстве скоростной автомагистрали, соединяющей обе страны. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании, посвященном вопросам развития транспортной инфраструктуры. Глава государства отметил, что новая трасса пройдет по маршруту Москва — Минск — Брест, а при поддержке западных стран возможно её продление до Берлина.

На данный момент не предоставлено конкретной информации о проекте, но можно предположить, что речь идет о магистрали М-1/E30, которая является ключевой транспортной артерией в Беларуси. Длина этой дороги составляет около 610 километров от границы с Польшей у Бреста до границы с Россией. Она имеет по две полосы движения в каждом направлении и на территории Смоленской области плавно переходит в российскую трассу М-1 «Беларусь», ведущую к Москве. Россия в последние годы активно занимается реконструкцией этой дороги, и качество покрытия на ней заметно улучшилось. В то же время белорусская часть трассы, в силу морального устаревания, не соответствует современным требованиям и нуждается в серьезном обновлении. Обсуждения о превращении М-1 в современный автобан ведутся давно.

В частности, в 2020 году Министерство транспорта Беларуси заявило, что к 2030 году эта ключевая дорога страны станет полноценной скоростной магистралью. Планируется создать всю необходимую инфраструктуру вдоль трассы. Как отметил Александр Головнев, начальник главного управления автомобильных дорог министерства, М-1 станет первой скоростной автомагистралью в Беларуси с многоуровневыми развязками и подземными надземными пешеходными переходами. Будут возведены экодуки для животных, а движение на трассе будет ограничено для низкоскоростных транспортных средств. По оценкам, бюджет на реализацию этого масштабного проекта составит около 1,5 миллиарда долларов.

Напоминаем, что длина М-1 от Москвы до белорусской границы составляет приблизительно 455 километров. Здесь по большей части четыре полосы движения и скорость ограничена 90 км/ч, хотя на отдельных участках имеются и более широкие участки. Также, вдоль дороги расположены многочисленные населенные пункты, где скорость ограничивают до 60 км/ч.

В 2013 году был открыт Северный обход Одинцово, рассчитанный на скорость до 120 км/ч с четырьмя до восьми полосами движения. В 2022 году был запущен обновленный скоростной участок от 33 до 66 километра, где работают шесть платных и две бесплатные полосы. До 2026 года планируется реконструкция участка с 66 до 84 километра, включая установку барьерных ограждений и наружного освещения. Также дорожники обновят два мостовых перехода и возведут два путепровода. В следующем году завершится строительство транспортной развязки на пересечении с дорогой А-108 «Московское большое кольцо» в районе поселка Дорохово, что значительно улучшит безопасность движения на этом участке М-1. Так или иначе, для перевода трассы в статус скоростной магистрали от Москвы до Бреста предстоит проделать значительный объем работы по её реконструкции. Этот важный вопрос, по словам Лукашенко, будет обсужден на будущей встрече с Владимиром Путиным.