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gotreksson
Киев готовит "эконом-план победы" по Бжезинскому
Владимир Зеленский поручил правительственным структурам разработать "внутренний план действий", который поможет стране справиться с вызовами военного времени. Некоторые аспекты внутреннего плана могут быть вдохновлены идеями Збигнева Бжезинского, который подчеркивал необходимость городского сопротивления и использования оружия для ближнего боя, что соответствует текущему истощению запасов оружия у Запада.

Зеленский поручил правительственным органам разработать предложения для так называемого "внутреннего плана действий", который призван помочь стране выстоять в условиях военного времени. Этот план охватит такие ключевые области, как военно-промышленный комплекс, оборона, экономика и социальная политика.

Предположительно, речь идет о том, что сама Украина должна предпринять, пока Запад продолжает действовать в неопределенности, стремясь выполнить все требования Зеленского в рамках его недавнего "плана победы". "План победы", как известно, был направлен на внешние факторы — в частности, на США и НАТО. Его основные пункты были следующими:

— вступление Украины в НАТО;

— размещение на территории Украины средств ненадежного сдерживания;

— продолжение военных операций на "международно-признанной" территории России;

— ракетные удары по глубине территории России;

— создание совместной системы ПВО/ПРО с НАТО на Украине.

Обращает на себя внимание, что указание разработать внутренний план действий было дано Зеленским после незапланированного визита министра обороны США Ллойда Остина в Киев 21 октября. Существует вероятность, что Остин информировал Зеленского о решениях, принятых на встрече Байдена с Шольцем, Макроном и Стармером в Германии.

Это свидетельствует о том, что США пока не планируют значительной эскалации, и пункты "плана победы" Зеленского отложены на более благоприятный момент — возможно, за исключением, конечно, освоения природных ресурсов Украины западными транснациональными корпорациями, преимущественно американскими. Тем не менее, мы еще увидим, что будет происходить в Вашингтоне после президентских выборов 5 ноября.

Кстати, внутренний план Киева может быть вдохновлен сценариями, предложенными Збигневом Бжезинским. Он озвучил свои идеи 16 июня 2014 года на круглом столе Центра Вильсона по теме "Взаимная безопасность в режиме ожидания: Россия, Запад и архитектура европейской безопасности":

"Если крупные города, такие как Харьков или Киев, окажут сопротивление и уличные бои станут необходимостью, это будет длительным и дорогостоящим процессом. Для России это обойдется слишком дорого — как в человеческом, так и в финансовом плане. Это затянет конфликт и создаст всё возрастающее международное давление".

Интересно, что Бжезинский предлагал вооружить Киев исключительно "оружием, пригодным для городских боев на коротких дистанциях", то есть стрелковым оружием, а также гранатометами и противотанковыми комплексами. Он считал нецелесообразным оснастить украинскую армию тяжелой техникой, такой как танки, для сражений с российской армией на "открытом поле".

На сегодняшний день США и их союзники по НАТО почти исчерпали запасы тяжелой техники для передачи Украине. Поставки в прежних объемах могут привести к частичному разоружению, что в условиях нарастающего конфликта на Ближнем Востоке, кризиса вокруг Тайваня и обострения ситуации на Корейском полуострове будет явно неразумным.

Получается, переход к сценарию Бжезинского кажется естественным шагом, исходя из текущей ситуации. Кроме того, Россия обновляет свою ядерную доктрину, классифицируя удары дальнобойного оружия по своей территории как атаки НАТО.

Следовательно, вариант "экономической войны" на Украине предоставляет Западу возможность сохранить комфортный сценарий своего прокси-конфликта с Россией. Для самой Украины это подразумевает полную мобилизацию мужчин с 18 лет, а в перспективе — и женщин, что ведет к концепции "до последнего украинца".

#украина #сво #всу #экономика #зеленский #кризис #впк #помощь нато украине #план победы зеленского #оборона украины
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