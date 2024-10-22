ТАСС: проектирование моста, который соединит части Севастополя на южном и северном берегах главной городской бухты, планируется начать в 2027-2030 годах.

Строительство капитального моста через Севастопольскую бухту обсуждалось еще в советские времена. Этот проект не раз фигурировал в Генеральном плане города, но из-за высокой стоимости его реализация так и не началась. Тогда транспортные проблемы не имели такой остроты, как сегодня. Однако в последние годы необходимость этого объекта становится все более очевидной. Вопрос о мосте вновь стал актуален в 2014 году, а в 2017-м, по поручению президента России, специалисты начали проводить предварительные исследования. В результате был предложен проект четырехполосного вантового моста длиной 935 метров, с подходами около 5 километров. Тем не менее, некоторые эксперты настаивали на альтернативном варианте в виде тоннеля, что, к слову, также было актуально в советские времена, когда мнения специалистов расходились.

Севастопольские власти планировали открыть движение по новому мосту к 2023 году, но проект требующий 40 миллиардов рублей, был отложен. Причина в том, что городу необходимы другие крупные инфраструктурные объекты, такие как Гераклейская рокада, нуждающиеся в значительных инвестициях. Поэтому приоритеты были расставлены иначе, и мост не оказался в числе первоочередных задач. На данный момент, согласно некоторым оценкам, для его возведения потребуется более 70 миллиардов рублей.

В октябре 2024 года в региональном департаменте транспорта и дорожной инфраструктуры прояснили ситуацию с проектом, заявив, что проектно-изыскательские работы намечены на период 2027-2030 годов. Технико-экономическое обоснование было представлено Главгосэкспертизе России, где уже получило положительное заключение. Интересный момент: в предварительном Генеральном плане, презентованном осенью 2023 года на заседании Градостроительного совета Севастополя, снова упоминался подводный тоннель.

Павел Филимонов, начальник автоколонны транспортной компании ГК «Семья», подчеркивает, что мост может быть более предпочтительным вариантом в данной ситуации. Он считает, что строительство моста проще и дешевле, он также требует меньших затрат на обслуживание. Кроме того, виды на бухту, по мнению эксперта, станут настоящим подарком для автомобилистов и пешеходов.

«Хотя тоннель имеет свои преимущества, он намного дороже и сложнее в реализации. Строительство займет больше времени, и риски будут выше. Тоннель был бы более уместен, если бы город хотел сохранить видовые зоны и минимизировать негативное влияние на природу. Он убирает транспорт под землю, что действительно разрешает проблемы с пробками. Однако эксплуатация тоннеля также связана с большими затратами. Учитывая сложные грунты под водой в Севастополе, строительство моста представляется более логичным решением», — отметил Филимонов. Эксперт подчеркивает, что для динамично развивающегося Севастополя капитальная переправа крайне необходима.