До конца 2024 года в Казахстане завершится проект реконструкции дороги «Атырау – граница РФ (на Астрахань)» протяженностью 277 км. 16 октября открыт 80-километровый участок, который теперь соответствует международным стандартам. Капитальный ремонт сократит время в пути от Атырау до границы с Россией с пяти до двух часов и увеличит интенсивность движения с 5 тыс. до 8 тыс. автомобилей в день.

До конца 2024 года в Казахстане завершится масштабный проект по реконструкции автомобильной дороги «Атырау – граница РФ (на Астрахань)», протяженностью 277 км. 16 октября в эксплуатацию был введен 80-километровый участок (с 753-го по 833-й км), который теперь отвечает международным стандартам. На этом участке было уложено новое асфальтобетонное покрытие, а также создана необходимая сопутствующая инфраструктура. Эта дорога играет ключевую роль в обеспечении транспортных связей между западными и северными регионами Казахстана и Российской Федерацией. Благодаря капитальному ремонту, время в пути от Атырау до границы с Россией сократится с пяти часов до двух. Интенсивность движения увеличится на 75%; если ранее по трассе ежедневно проезжало около пяти тысяч автомобилей, то теперь этот показатель должен достигнуть восьми тысяч.

Трасса является частью важного международного транспортного коридора «Астрахань – Атырау – Актау – граница Туркменистана», которая является составной частью МТК «Север – Юг». Работы по обновлению дороги в Казахстане начались в 2019 году и разбиты на два этапа: первый - с 833-го по 893-й км, второй - с 616-го по 833-й км. Проект будет завершен полностью до конца 2024 года.

Изначально планировалось реализовать проект до 2022 года, однако дорожникам пришлось столкнуться с множеством сложностей, включая неблагоприятные погодные условия, паводки и задержки с поставками инертных материалов. Например, для доставки необходимого объема щебня (около 1,5 млн тонн) со строительных площадок по железной дороге составам приходилось преодолевать более 1 тыс. км.

Дорога III технической категории от Атырау до Астрахани была построена еще в 1970-х годах при Советском Союзе. На протяжении многих лет ее поддерживали с помощью текущих и капитальных ремонтов, однако после 1991 года ситуация кардинально изменилась. С увеличением объемов грузоперевозок нагрузка на трассу возросла до критического состояния, и ее начали называть «дорогой смерти».

Учитывая важность данной дороги для транзита, власти неоднократно подчеркивали необходимость ее реконструкции. Этот вопрос поднимался на уровне глав государств. В 2014 году проект был включен в список специальных поручений президента Казахстана, с обещанием привести его в соответствие с нормативами до конца десятилетия. Однако подготовка проектно-сметной документации началась лишь в 2018 году, после чего работы и стартовали. Также на территории России в ближайшие годы планируется обновление инфраструктуры, расположенной вдоль международного транспортного коридора «Север – Юг». В частности, до 2026 года ожидается реконструкция пункта пропуска «Караузек» и подъездной дороги к нему. Соответствующее соглашение между министром транспорта РФ Виталием Савельевым и главой Астраханской области Игорем Бабушкиным было подписано в 2022 году.