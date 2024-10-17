В России продолжается капитальная реконструкция автодороги А-114, соединяющей Вологду и Тихвин. В октябре 2024 года был открыт обновлённый участок между Лесково и Стризнево, где трасса расширена до четырёх полос для более эффективного разделения транспортных потоков. Работы начались в 2020 году и включали постройку мостов, путепровода и транспортной развязки. Теперь дорога обслуживает более 40 тысяч автомобилей в день и считалась одной из самых аварийных федеральных трасс страны.

В России продолжается капитальная реконструкция автодороги А-114, соединяющей Вологду с Тихвином и Р-21 «Кола». В середине октября 2024 года было открыто движение по обновлённому участку, который располагается между поселком Лесково и деревней Стризнево. Здесь трасса была расширена до четырёх полос, что позволяет более эффективно разделять транспортные потоки. Работы на этом участке начались ещё в 2020 году. В рамках данного проекта было построено четыре мостовых перехода, а также один путепровод в составе разворотной петли и многоуровневая транспортная развязка. Работы также включали установку барьерных ограждений, шумоизоляционных экранов и уличного освещения. Общая длина нового участка составила 21,5 км, охватывая участки с 14-го по 35-й км.

Эта дорога ежедневно обслуживает не менее 40 тысяч автомобилей и давно перестала справляться с растущими нагрузками. В Северо-Западном федеральном округе её считают самой аварийной федеральной трассой страны. Поэтому ещё в первой половине 2010-х годов был запущен масштабный проект по её модернизации и расширению.

Среди значимых этапов этого проекта можно отметить открытие в 2016 году девятикилометрового участка от международного аэропорта Череповец до развязки, ведущей в город. За рекордно короткий срок — всего два года — здесь были возведены два железобетонных моста через реку Ягорбу, многоуровневая транспортная развязка и подземный пешеходный переход. В целом, до 2020 года на участке от Вологды до Череповца было капитально обновлено 24 км трассы.

В октябре прошлого года была введена в эксплуатацию еще одна секция протяжённостью 19 км (с 85-го по 104-й км), что позволило классифицировать дорогу на данном отрезке как II категорию с проектной скоростью до 100 км/ч. Работы завершатся и на участке со 104-го по 115-й км в 2025 году. В результате, участок А-114, соединяющий два крупных города региона, будет представлять собой четырёхполосную дорогу длиной 75 км, а до 2028 года будет модернизировано ещё 44 км.

Этот грандиозный проект реализует компания «ВАД», которая в 2024 году отметит своё тридцатилетие. Обычно работы на реконструируемых участках трассы завершаются чуть раньше запланированных сроков. По словам подрядчиков, это стало возможным благодаря использованию современных технологий и инновационной дорожно-строительной техники. Интересно, что именно на А-114 в 2014 году «ВАД» внедрила первый в России пробный участок с покрытием из асфальтобетонной смеси SP-16, спроектированной по принципам американской технологии Superpave, которая также использовалась при строительстве «Тавриды». Благодаря этой технологии срок службы дорожного покрытия увеличивается до двенадцати лет.

Для производства асфальтобетона Superpave применяют исключительно узкие фракции щебня, что обеспечивают отличную устойчивость зернового состава. Примечательно, что основные принципы этой технологии были разработаны советскими учеными ещё в 1970-х годах, но широкое применение она получила именно на Западе. В России же активное внедрение данного метода началось лишь во второй половине прошлого десятилетия.