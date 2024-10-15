Эту трассу считают одной из самых опасных федеральных дорог России. Множество её участков не соответствует необходимым стандартам. Полностью проехать по ней (длиной около 3000 км) в настоящее время невозможно, разве что зимой по зимникам. Тем не менее, Росавтодор постепенно преобразует А-331 «Вилюй», которая, хоть и формально, соединяет Иркутскую область с Якутией. В октябре Федеральное дорожное агентство объявило о завершении работ на нескольких обновленных участках: с 1045-го по 1048-й и с 1152-го по 1170-й километры. Последний участок был покрыт асфальтом, установлены тринадцать водопропускных труб общей длиной 220 погонных метров. Также появилась система барьерных ограждений, искусственное освещение (полторы тысячи метров) и новые дорожные знаки.
Этот отрезок дороги протяженностью около 17 километров (от нового моста через реку Оччугуй-Ботуобуя, построенного в 2020 году, до Мирного) является одним из самых загруженных на А-331, так как соединяет города Мирный и Алмазный с республиканской столицей и Ленском. Из Ленска регулярно автомобильным транспортом отправляются грузы для компании АЛРОСА. Работы выполнялись в условиях вечной мерзлоты, что требовало особых решений, учитывая, что экстремальные климатические условия негативно сказываются на состоянии дорожного покрытия.
В 2024 году на трассе «Вилюй» было отремонтировано почти 50 километров. Например, в сентябре открыли движение на участке с 588-го по 608-й километры (от города Вилюйск до мостового перехода через реку Чыбыда), который теперь соответствует стандартам IV технической категории, получив асфальтобетонное покрытие вместо грунтовки. Ранее здесь возникали трудности, аналогичные тем, с которыми столкнулись в октябре на участке с 661-го по 670-й километр, где из-за сильных дождей произошли разрушения дороги.
На данный момент в Якутии всего заасфальтировано около 600 километров трассы, что составляет менее половины всего маршрута, проходящего по территории республики. «Вилюй» начинается в Тулуне (Иркутская область) и проходит через Братск, Усть-Кут и Мирный, достигая Якутска. Однако добраться из Усть-Кутского района до Мирного летом можно только на пароме до Ленска.
Дорога по-прежнему имеет статус строящейся. Несмотря на успешное завершение ряда проектов, некоторые из них остаются под вопросом. Например, в 2021 году было одобрено проектирование и сметная документация для строительства самого крупного искусственного сооружения на А-331 — моста через реку Вилюй длиной 22,8 километра (из них длина моста составляет 1,65 километра).
Работы на участке 660-го километра планировалось начать в следующем году, с открытием движения в 2026. Однако, как оказалось, строительство так и не стартовало. Три года назад стоимость возведения объекта оценивалась в 33,5 миллиарда рублей. Также было запланировано подготовить документы по трем другим мостовым переходам через ту же реку — у села Кюндядя (807-й км), села Устье (956-й км) и села Крестях (1049-й км). Но несмотря на это на данный момент ситуация с транспортной доступностью на участке трассы А-331 «Вилюй» остается сложной. Местные жители и предприниматели продолжают сталкиваться с проблемами, связанными с частыми заторами и временным закрытием участков дороги, вызванными плохими погодными условиями и низким качеством покрытия.
Одной из главных причин, почему модернизация дороги осуществляется с такой задержкой, является сложный рельеф местности и климатические условия. Как отмечают эксперты, вечная мерзлота требует особых технологий и материалов при строительстве и ремонте. Непредсказуемые климатические изменения добавляют дополнительные сложности, что немаловажно в таких удаленных и труднодоступных регионах.
Кроме того, на текущее состояние трассы влияет финансирование. Несмотря на выделение средств из федерального бюджета на модернизацию дорог, часть запланированных работ из-за изменений в экономике и приоритетов в дорожном строительстве остается невыполненной. Это создает неопределенность как для подрядчиков, так и для местных жителей, которые рассчитывают на улучшение жизненных условий.
Таким образом, если текущие планы будут реализованы в установленный срок, возможно, в ближайшие годы трасса А-331 «Вилюй» станет значительно безопаснее и комфортнее для водителей и пассажиров. Однако, как отмечают местные эксперты, окончательное решение проблемы с транспортной доступностью требует комплексного подхода и долгосрочного планирования, включающего не только дороги, но и развитие всей инфраструктуры региона.