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gotreksson
На одной из самых опасных федеральных трасс России отремонтированы и сданы новые участки дороги
Трасса А-331 «Вилюй» считается одной из самых опасных федеральных дорог России из-за низкого качества и несоответствия стандартам на многих участках. Полностью проехать по ней невозможно, за исключением зимников. Росавтодор работает над модернизацией дороги, завершив обновление нескольких участков, включая важные 17-километровые отрезки, соединяющие мирный и Ленск. В 2024 году было отремонтировано почти 50 км трассы.

Эту трассу считают одной из самых опасных федеральных дорог России. Множество её участков не соответствует необходимым стандартам. Полностью проехать по ней (длиной около 3000 км) в настоящее время невозможно, разве что зимой по зимникам. Тем не менее, Росавтодор постепенно преобразует А-331 «Вилюй», которая, хоть и формально, соединяет Иркутскую область с Якутией. В октябре Федеральное дорожное агентство объявило о завершении работ на нескольких обновленных участках: с 1045-го по 1048-й и с 1152-го по 1170-й километры. Последний участок был покрыт асфальтом, установлены тринадцать водопропускных труб общей длиной 220 погонных метров. Также появилась система барьерных ограждений, искусственное освещение (полторы тысячи метров) и новые дорожные знаки.

Этот отрезок дороги протяженностью около 17 километров (от нового моста через реку Оччугуй-Ботуобуя, построенного в 2020 году, до Мирного) является одним из самых загруженных на А-331, так как соединяет города Мирный и Алмазный с республиканской столицей и Ленском. Из Ленска регулярно автомобильным транспортом отправляются грузы для компании АЛРОСА. Работы выполнялись в условиях вечной мерзлоты, что требовало особых решений, учитывая, что экстремальные климатические условия негативно сказываются на состоянии дорожного покрытия.

В 2024 году на трассе «Вилюй» было отремонтировано почти 50 километров. Например, в сентябре открыли движение на участке с 588-го по 608-й километры (от города Вилюйск до мостового перехода через реку Чыбыда), который теперь соответствует стандартам IV технической категории, получив асфальтобетонное покрытие вместо грунтовки. Ранее здесь возникали трудности, аналогичные тем, с которыми столкнулись в октябре на участке с 661-го по 670-й километр, где из-за сильных дождей произошли разрушения дороги.

На данный момент в Якутии всего заасфальтировано около 600 километров трассы, что составляет менее половины всего маршрута, проходящего по территории республики. «Вилюй» начинается в Тулуне (Иркутская область) и проходит через Братск, Усть-Кут и Мирный, достигая Якутска. Однако добраться из Усть-Кутского района до Мирного летом можно только на пароме до Ленска.

Дорога по-прежнему имеет статус строящейся. Несмотря на успешное завершение ряда проектов, некоторые из них остаются под вопросом. Например, в 2021 году было одобрено проектирование и сметная документация для строительства самого крупного искусственного сооружения на А-331 — моста через реку Вилюй длиной 22,8 километра (из них длина моста составляет 1,65 километра).

Работы на участке 660-го километра планировалось начать в следующем году, с открытием движения в 2026. Однако, как оказалось, строительство так и не стартовало. Три года назад стоимость возведения объекта оценивалась в 33,5 миллиарда рублей. Также было запланировано подготовить документы по трем другим мостовым переходам через ту же реку — у села Кюндядя (807-й км), села Устье (956-й км) и села Крестях (1049-й км). Но несмотря на это на данный момент ситуация с транспортной доступностью на участке трассы А-331 «Вилюй» остается сложной. Местные жители и предприниматели продолжают сталкиваться с проблемами, связанными с частыми заторами и временным закрытием участков дороги, вызванными плохими погодными условиями и низким качеством покрытия.

Одной из главных причин, почему модернизация дороги осуществляется с такой задержкой, является сложный рельеф местности и климатические условия. Как отмечают эксперты, вечная мерзлота требует особых технологий и материалов при строительстве и ремонте. Непредсказуемые климатические изменения добавляют дополнительные сложности, что немаловажно в таких удаленных и труднодоступных регионах.

Кроме того, на текущее состояние трассы влияет финансирование. Несмотря на выделение средств из федерального бюджета на модернизацию дорог, часть запланированных работ из-за изменений в экономике и приоритетов в дорожном строительстве остается невыполненной. Это создает неопределенность как для подрядчиков, так и для местных жителей, которые рассчитывают на улучшение жизненных условий.

Таким образом, если текущие планы будут реализованы в установленный срок, возможно, в ближайшие годы трасса А-331 «Вилюй» станет значительно безопаснее и комфортнее для водителей и пассажиров. Однако, как отмечают местные эксперты, окончательное решение проблемы с транспортной доступностью требует комплексного подхода и долгосрочного планирования, включающего не только дороги, но и развитие всей инфраструктуры региона.

#якутия #вечная мерзлота #иркутская область #алроса #ленск #а-331 «вилюй» #братск #город алмазный #город мирный #оччугуй-ботуобуя #усть-кут
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Россия продолжает масштабную реконструкцию трассы, соединяющей Якутию с тихоокеанским побережьем
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