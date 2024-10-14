В октябре 2024 года специалисты компании «Бамстроймеханизация» завершили реконструкцию Керакского тоннеля на Забайкальской железной дороге, открытого в 1911 году. Тоннель, признанный аварийным в начале 2010-х из-за ухудшения состояния, был заменен на новый, который открыли в декабре 2023 года; он стал самым длинным двухпутным тоннелем на ЗабЖД длиной 926 метров. После открытия нового тоннеля начались работы по обновлению старого: укрепили своды, обновили отделку и установили современные системы.

На одном из крупнейших искусственных сооружений Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) специалисты компании «Бамстроймеханизация», входящей в Нацпроектстрой, завершили ключевые этапы реконструкции знаменитого Керакского тоннеля в октябре 2024 года. Этот тоннель, получивший эпитет «царский», был открыт еще в 1911 году при Николае II. С момента его капитального ремонта в середине 1930-х годов сооружение постепенно подвергалось воздействию времени. В условиях сейсмоактивной зоны с обводненными грунтами его состояние значительно ухудшилось: облицовка стала осыпаться, внутрь просачивалась вода, образуя сталактиты. Эти проблемы привели к тому, что в начале 2010-х годов тоннель признали аварийным. Поезда, проходя через эту горную преграду, были вынуждены снижать скорость до 40 км/ч, что негативно сказывалось на пропускной способности участка Ульручьи – Ковали на линии Сковородино – Талдан.

Решение о капремонте тоннеля оказалось нецелесообразным — его размеры не позволяли пропускать современные составы. В результате в 2014 году представители РЖД объявили о планах по строительству дублера. Первоначально ввод объекта в эксплуатацию планировался на 2017 год, однако реальное начало строительных работ задержалось, и активные работы стартовали лишь летом 2021 года. В итоге новый тоннель был открыт в декабре 2023 года, став самым длинным среди подобных сооружений на ЗабЖД — его длина составляет 926 метров, что делает его одним из крупнейших двухпутных тоннелей в России.

После начала движения по новому тоннелю специалисты приступили к «омоложению» старого объекта. По информации Телеграм-канала «Наша колея 1520», в тоннеле укрепили своды, полностью обновили обделку, а также установили современные системы вентиляции, пожарной сигнализации и водоотведения. Теперь этот исторический тоннель сможет выполнять свои функции как вспомогательная штольня еще минимум столетие.

Обновление старого и строительство нового тоннеля стали частью второго этапа модернизации Восточного полигона, в рамках которого планируется запуск более 260 различных объектов на участках Транссиба и БАМа. Ожидается, что благодаря этим мерам провозная способность магистралей достигнет 180 миллионов тонн к 2025 году.