Новая технология позволяет достигать чистоты продукта до 99,99%, что делает его уникальным в стране.

На юге России был открыт уникальный завод — единственный в стране, специализирующийся на производстве аморфного диоксида кремния из золы рисовой лузги. Строительство этого объекта стало результатом соглашения, заключенного летом прошлого года между инициатором проекта, компанией «Райс-Ашти» УК «ХИМРУСАГРО», и правительством Краснодарского края. Работы начались в промзоне поселка Ильского, расположенного примерно в 40 километрах к юго-западу от Краснодара. Благодаря инновационной технологии, разработанной специалистами химического факультета МГУ имени Ломоносова, новый завод сможет производить продукт с чистотой 99,99%, что делает его абсолютно уникальным не только для Краснодарского края, но и для всей России. Обычно же отходы сельскохозяйственного производства использовались в лучшем случае в качестве удобрений или просто утилизировались сжиганием.

На новом производственном комплексе, оснащенном современным оборудованием, предполагается ежегодное производство около 500 тонн диоксида кремния, с дальнейшим планом увеличить мощность в пять раз. Более того, аналогичные проекты намерены реализовать и в других регионах, что будет способствовать развитию химической и пищевой промышленности, а также фармацевтики и других секторов экономики. Сегодня высокочистый диоксид кремния используется в таких отраслях, как микроэлектроника, косметология, медицина, а также в производстве высококачественной керамики, пластиков, резинотехнических изделий и лакокрасочной продукции.

Создание этого производства в Краснодарском крае стало возможным благодаря активной поддержке местных властей — 30% финансирования проекта было обеспечено за счет регионального бюджета, а общая сумма инвестиций составила 650 миллионов рублей.