В Красноярском научном центре СО РАН разработали новый метод сушки сельскохозяйственных семян, основанный на композитном сорбенте из сульфата магния. Он значительно улучшает качество семян и сохраняет их всхожесть выше 95%, в отличие от традиционных методов сушки, которые часто приводят к ее снижению.

В Красноярском научном центре СО РАН разработали уникальный метод сушки семян, который может изменить подход к агрономии. Эта инновация, основанная на композитном сорбенте из сульфата магния, существенно улучшает качество семян и предотвращает их потерю. В отличие от традиционных конвекционных методов, которые часто приводят к значительному снижению всхожести семян, новый способ гарантирует сохранение этого показателя выше 95%. Это действительно впечатляющее достижение для агрономов и фермеров.

Как объяснила член группы, кандидат химических наук и старший научный сотрудник института Елена Фоменко, в сельском хозяйстве существовали и другие попытки использовать сорбенты для сушки. Среди них были опилки, сухое зерно, гранулированный силикагель и различные глинистые минералы. Но несмотря на наличие этих материалов, их эффективность оставляла желать лучшего из-за долгого процесса сушки, который мог занимать от 12 часов до нескольких суток, а также из-за налипания на зерно. Ключ к успеху нового метода состоит в создании инновационного композита, где влагопоглощающий компонент — сульфат магния — помещён внутрь носителя, изготовленного из ценосферы угольной золы. Эти капсулы, созданные из отходов тепловых электростанций, защищают активное вещество от утечки и минимизируют риск прилипания к семенам. Более того, их сферическая форма надёжно предохраняет семена от механических повреждений. Для агрономов это значит, что новый метод не только более эффективен, но и безопаснее для урожая.

Эффективность нового метода была успешно протестирована на семенах пшеницы, полученных в опытно-производственном хозяйстве «Михайловское». Всего за 4 часа семена достигли необходимого уровня влажности, что значительно ускоряет процесс подготовки урожая к севу.

Безусловно, новый метод обладает множеством преимуществ, но и перед внедрением необходимо ряд ньюансов. Одним из главных является отсутствие готовых производственных линий для создания композита на рынке. Тем не менее, как уверяет Елена Фоменко, оборудование для построения таких линий доступно на российском рынке, и это открывает новые горизонты для фермеров и агрономов.

В будущем, данный метод повлияет на сельское хозяйство. Ведь с повышением качества семян и улучшением их всхожести, агрономы смогут не только увеличить объемы производства, но и развить сельское хозяйство в условиях меняющегося климата.