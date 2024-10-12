Росавтодор: специалисты отфрезеровали изношенный асфальт на мосту и уложили новый из асфальтобетонной смеси, подобранной с учетом особенностей климата и уровня интенсивности движения. На обновление покрытия моста протяженностью 5,8 км дорожникам понадобилось 12,9 тыс. тонн асфальтобетона.

В начале октября 2024 года на одном из крупнейших мостовых переходов России, ежедневно принимающем свыше 40 тысяч автомобилей, было полностью обновлено дорожное покрытие. В рамках этой масштабной инициативы отечественные специалисты уложили на шестикилометровом участке около 13 тысяч тонн асфальтобетона, который был создан специально под проект с учетом местного климата и интенсивности движения. Данный объект, ставший на момент окончания своего строительства самым длинным речным мостом балочного типа в мире и лидером среди аналогичных сооружений в нашей стране, сегодня занимает почетное пятое место в рейтинге российских мостов. Он уступает лишь переходу через Керченский пролив, двум эстакадам в Санкт-Петербурге и трансграничному железнодорожному мосту Нижнеленинское – Тунцзян.

Известный как Президентский мост, этот четырехполосный автопереход через Волгу в районе Ульяновска строился долгие 23 года. Проект был разработан еще в 1980-х, причем подготовительные работы начались в середине того же десятилетия, а само строительство стартовало в 1988 году. В августе 1991 года был установлен первый пролет, но полноценный доступ по новому маршруту, призванному разгрузить прежний переход, планировался к открытию не позднее 1995 года. Однако отсутствие финансирования и распад СССР затянули реализацию проекта, и работы в 1995 году были приостановлены.

К тому времени в реке стоял только один из 25 металлических пролетов длиной около 220 метров. Активные работы на площадке не возобновлялись до 2002 года из-за нехватки средств. Со временем удалось найти новые источники финансирования, и первоначальные планы были пересмотрены, чтобы снизить затраты.

Наконец, в ноябре 2009 года, по новому четырехполосному открытому мосту через Волгу проехали первые автомобили. Его длина составила 5,82 километра, а общая протяженность маршрута с шестью путепроводами превысила 12 километров. Благодаря перепадам высот некоторые опоры на правом берегу достигают 60 метров, тогда как на левом берегу они составляют всего 11 метров, что придает конструкции облик огромного трамплина с определенных ракурсов. Сегодня этот переход, соединивший центр Ульяновска с Заволжским районом, является неотъемлемой частью федеральной автодороги Р-241, соединяющей Казань, Буинск и Ульяновск, с подъездом к городу Самара, длиной 118 километров. С 2019 года трассу постепенно расширяют до четырех полос. В ближайшие годы запланирован капитальный ремонт еще порядка 20 километров, что значительно улучшит транспортное сообщение в этом важном регионе.