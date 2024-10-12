Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В России обновили дорожное покрытие на одном из самых длинных мостов страны
Росавтодор: специалисты отфрезеровали изношенный асфальт на мосту и уложили новый из асфальтобетонной смеси, подобранной с учетом особенностей климата и уровня интенсивности движения. На обновление покрытия моста протяженностью 5,8 км дорожникам понадобилось 12,9 тыс. тонн асфальтобетона.

В начале октября 2024 года на одном из крупнейших мостовых переходов России, ежедневно принимающем свыше 40 тысяч автомобилей, было полностью обновлено дорожное покрытие. В рамках этой масштабной инициативы отечественные специалисты уложили на шестикилометровом участке около 13 тысяч тонн асфальтобетона, который был создан специально под проект с учетом местного климата и интенсивности движения. Данный объект, ставший на момент окончания своего строительства самым длинным речным мостом балочного типа в мире и лидером среди аналогичных сооружений в нашей стране, сегодня занимает почетное пятое место в рейтинге российских мостов. Он уступает лишь переходу через Керченский пролив, двум эстакадам в Санкт-Петербурге и трансграничному железнодорожному мосту Нижнеленинское – Тунцзян.

Известный как Президентский мост, этот четырехполосный автопереход через Волгу в районе Ульяновска строился долгие 23 года. Проект был разработан еще в 1980-х, причем подготовительные работы начались в середине того же десятилетия, а само строительство стартовало в 1988 году. В августе 1991 года был установлен первый пролет, но полноценный доступ по новому маршруту, призванному разгрузить прежний переход, планировался к открытию не позднее 1995 года. Однако отсутствие финансирования и распад СССР затянули реализацию проекта, и работы в 1995 году были приостановлены.

К тому времени в реке стоял только один из 25 металлических пролетов длиной около 220 метров. Активные работы на площадке не возобновлялись до 2002 года из-за нехватки средств. Со временем удалось найти новые источники финансирования, и первоначальные планы были пересмотрены, чтобы снизить затраты.

Наконец, в ноябре 2009 года, по новому четырехполосному открытому мосту через Волгу проехали первые автомобили. Его длина составила 5,82 километра, а общая протяженность маршрута с шестью путепроводами превысила 12 километров. Благодаря перепадам высот некоторые опоры на правом берегу достигают 60 метров, тогда как на левом берегу они составляют всего 11 метров, что придает конструкции облик огромного трамплина с определенных ракурсов. Сегодня этот переход, соединивший центр Ульяновска с Заволжским районом, является неотъемлемой частью федеральной автодороги Р-241, соединяющей Казань, Буинск и Ульяновск, с подъездом к городу Самара, длиной 118 километров. С 2019 года трассу постепенно расширяют до четырех полос. В ближайшие годы запланирован капитальный ремонт еще порядка 20 километров, что значительно улучшит транспортное сообщение в этом важном регионе.

#новости #казань #самара #ремонт дорог #ульяновск #река волга #буинск #президентский мост #р-241 #ремонт мостов
+
Написать комментарий (0)
В России открылись предзаказы на обновленный Chevrolet Cobalt узбекской сборки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Транспортный самолет-невидимка Aurora будет взлетать и приземляться вертикально
19
Космические силы США сообщили о «серии новых маневров» загадочного мини-космического корабля X-37B
10
Су-30 во время воздушного боя сбил украинский беспилотник во Владимирской области
+
ВС России использовали автономных роботов с пулемётами во время штурма Угледара
+
Qualcomm заявила об уязвимости нулевого дня в некоторых своих чипах
1
Американские ученые разработали жидкость для паутины, как у супергероя Человека-паука
+
Американская пресса называет «план победы» Зеленского безвыигрышной авантюрой
1
В России намерены построить атомный подводный газовоз для доставки углеводородов в Арктику
4
При запуске Starship SpaceX планирует впервые приземлить ракету-носитель неповрежденной
+
На фоне резкого увеличения объёмов строительства Россия нарастила импорт башенных кранов
3
Российская компания «Спутникс» запустит 28 спутников на орбиту в ноябре с космодрома Восточный
1
Украинские военные жалуются на массовый перехват видеосигналов fpv-дронов бойцами России
+
AMD выпустила процессоры EPYC 9005 Turin на базе Zen 5/5c
1
Xiaomi 31 декабря закрывает сайт Poco
+
В Китае заметили модифицированную GeForce RTX 4090 с 48 Гб памяти, выпуск которой поставлен на поток
1
Илон Маск представил роботакси, гуманоидного робота Оптимуса и беспилотный автобус Robovan
+
Kingdom Come Deliverance 2 обещает один из крупнейших и проработанных городов в игровой индустрии
+
Xiaomi выпустит Redmi Note 14 Pro 4G для глобального рынка
1
Внедрение повестки в CDPR стало причиной ухода опытных разработчиков
2
Свежая версия утилиты Rufus даёт возможность установки Windows 11 24H2 на неподдерживаемых ПК
+

Популярные статьи

Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
83
Современные мультипликационные сериалы для взрослых - краткий обзор (1-я часть)
9
«Звездные войны» - фильмы, которые нас ждут
10
Сточные воды оказались новым источником экологичного авиационного топлива
1
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
152
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
34
6 причин, по которым я перестал продавать свои старые компьютеры и комплектующие на Авито
6
Почему во время сложных событий в СССР по телевидению транслировали балет «Лебединое озеро»
1
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
2
Почему игровая индустрия катится в эпоху цифрового рабства, и как ПК решает часть проблем геймеров
3

Сейчас обсуждают

Nahoni
21:32
Ждем тесты реальных процев с двух сторон.
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
Александр Иванов
21:30
Интересно, кому принадлежит это частное чудо?🤔
Российская компания «Спутникс» запустит 28 спутников на орбиту в ноябре с космодрома Восточный
Мамука Шешашвили
21:25
Синенькие голубцы не плачьте. Всему приходит конец. Зато вы живёте в историческое время, время краха вашей любимой Интел. Вся надежда, если кто-нибудь купит это недоразумение и научит этих дебилов соз...
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
swr5
21:16
Ну я вам скажу, когда прошел дальше в эти жилые комплексы Вудсайд и Блю Крик, то страшновато стало (особенно во втором), все таки художники поработали неплохо, такая знаете атмосфера рального ада прис...
Туманная заунывность - краткий обзор игры "Silent Hill 2 remake"
abdulla
21:15
10-12% в среднем.
Ryzen 7 9800X3D может стать первым CPU с 3D V-Cache, превосходящим стандартную модель по частоте
Незнайка Васечкин
20:45
Фантазийная чушь.... Слелать подобную авиамодель - реальный рабочий авиагрузовик - это не одно и тоже
Qualcomm заявила об уязвимости нулевого дня в некоторых своих чипах
Виталий Иванов
20:43
Было бы ещё время в это все играть
Персональные компьютеры и Playstation 5 pro - битва с плоскоземельщиками за 60 FPS
PanzerK
20:41
Ну 10-20... тысяч...
Military Watch: "Искандер-М" уничтожил иностранный корабль с "очень ценным" НАТОвским грузом
Voodoo People
20:40
При Джобсе такой херни не было
Откатиться на iOS 18 больше не получится
Dimon Gadelshin
20:34
У меня 4090,i7 13700kf, 32gb 5600,моник lg ultragear 32GQ950-B 4k,с нуля собирал,обошлось в 537 тысяч,в командировке сейчас смотрю на требования silent hill 2 remake,нужен проц i9 14900k, пздц.Дорого ...
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем