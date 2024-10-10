Российские железнодорожники завершили укладку последнего звена второго пути на перегоне Куанда – Куандинский, который соединяет восточный и западный участки Байкало-Амурской магистрали. В рамках масштабного проекта по улучшению пропускной способности Восточного полигона были уложены почти 6 км нового пути и модернизированы другие инфраструктурные объекты.

Российские железнодорожники торжественно завершили укладку последнего звена второго пути на перегоне Куанда – Куандинский. Этот участок служит связующим звеном между восточным и западным отрезками Байкало-Амурской магистрали. Что символично, 29 сентября 1984 года, на разъезде Балбухта советские специалисты отметили знаменательную «золотую» стыковку центральной части БАМа. Современные работы на указанном перегоне стали частью крупномасштабного проекта, направленного на повышение пропускной способности Восточного полигона. В рамках этих усилий было уложено почти 6 км нового пути, переустроено 16,5 км высоковольтных линий и проложено 22 км различных кабельных коммуникаций. Объем земляных работ превысил 125 тыс. куб. м. Помимо прочего, были построены новые пассажирские платформы, технические здания для рабочих и другие объекты инфраструктуры. В результате завершения аналогичных проектов на других участках маршрута Таксимо – Новая Чара пропускная способность данной линии вырастет с 32 до 43 пар поездов в сутки.

Следующим важным шагом, который последовал уже на следующий день, стало открытие Разъезда 1134 км на перегоне Кичера – Дзелинда Восточно-Сибирской железной дороги. Этот разъезд позволит эффективно разводить встречные и попутные составы, улучшая тем самым организацию движения. На маленьком трехкилометровом участке были уложены восемь стрелочных переводов, проложено свыше 60 км автоблокировки и связи. В дальнейшем в рамках третьего этапа модернизации Восточного полигона здесь планируется создание второго основного пути.

Не менее значительным стало открытие Разъезда 3506 км на перегоне Баджал – Джамку линии Новый Ургал – Комсомольск-на-Амуре, которое состоялось 30 сентября. При его строительстве было переработано более 40 тыс. кубометров грунта, а для защиты железнодорожной магистрали от паводков были возведены водоотводы объемом 7,2 тыс. куб. м. Также, 26 сентября, на перегоне Могот – Гилюй линии Нерюнгри – Тында, которая является частью знаменитого Малого БАМа, введен в эксплуатацию Разъезд 238 км. Здесь уложили 2,8 км нового пути, установили пять стрелочных переводов и построили два моста. Более подробную информацию о других объектах БАМа, возведенных в сентябре этого года, можно найти по указанной ссылке.

Напоминаем, что в следующие десять лет, благодаря строительству основного второго пути и электрификации ключевых участков Байкало-Амурской магистрали, пропускная способность Восточного полигона увеличится до 270 млн тонн. В следующем году, после завершения всех запланированных работ второго этапа модернизации, этот показатель достигнет уже 180 млн тонн.