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gotreksson
Эксперты назвали пять популярных китайских авто на вторичном рынке
Общий спрос на б/у автомобили в России вырос на 80% по сравнению с прошлым годом. Значительный рост наблюдается у Geely и Haval, что свидетельствует о предпочтении российских автолюбителей к китайским автомобилям, несмотря на проблемы с запчастями у новых моделей.

С октября этого года утилизационный сбор значительно увеличился, что, безусловно, приведет к сокращению ассортимента китайских автомобилей на российском рынке. Многие потенциальные покупатели теперь обращаются к вторичному рынку, где всегда было много активности. Эта тема довольно актуальна и активно обсуждается на многих интернет-площадках, а также среди компаний-посредников и аналитических агентств.

В частности, авторитетный интернет-ресурс «Авто.ру Бизнес» представил свой список наиболее популярных автомобилей с пробегом из Китая за июль и август 2024 года. Сначала обратим внимание на статистику за июль. В конце списка оказалась пара интересных моделей - Haval F7 и Haval F7x. Эти автомобили привлекают внимание благодаря своему дизайну и надежным моторам. Далее следует наглядный пример — популярнейший Chery Tiggo 7 Pro и компактный Geely Coolray. К тому же, в списке оказался Changan Uni-K, что стало неожиданностью, так как ожидалось, что лидирующими будут Монжаро или Джолион.

Changan удивил тем, что он продавался с наименьшим дисконтом по сравнению с новыми экземплярами, а объявления о продаже оставались активными не менее 50 дней. Это говорит о том, что цена на эту модель оставалась стабильной, и владельцы были готовы ждать своего покупателя. В среднем, за б/у Changan запрашивали 2,9 млн рублей, что указывает на хороший спрос или малое количество таких автомобилей на рынке.

Самыми быстрыми в продаже оказались Geely Coolray, которые расходились за 1,87 млн рублей, при этом средний срок реализации чуть превышал месяц. Новый кроссовер стоит от 2,5 до 2,9 млн рублей в зависимости от комплектации, что говорит о снижении цены более чем на 25%. Создается впечатление, что владельцы стремились как можно быстрее избавиться от этого компактного кроссовера.

Однако в августе ситуация на рынке подержанных автомобилей немного изменилась. Цены на Geely Coolray значительно возросли с 1,84 до 1,96 млн рублей, хотя срок реализации увеличился всего на 6-7 дней. Это указывает на то, что модель поднялась в ранге среди аналогичных автомобилей и теперь, вероятно, остается одной из самых продаваемых в своем сегменте.

Что касается Changan Uni-K, то тут динамика противоположная: его цена снизилась с 2,9 до 2,81 млн рублей, а средний срок продажи увеличился на 6 дней. Это сигнализирует о том, что автомобиль, похоже, вышел за пределы своего летнего пика спроса и, вероятнее всего, будет медленно терять в цене до весны следующего года. Похожая тенденция наблюдается и для Haval F7, но при этом его цена увеличилась на 20 тысяч рублей в августе.

В августе также в список популярных автомобилей вошел Geely Monjaro, который продавался в среднем за 3,7 млн рублей. Новые кроссоверы стоят от 4,1 до 4,6 млн рублей в зависимости от комплектации, что указывает на скидки в 10-25% от первоначальной цены. Это говорит о надежности позиции модели на вторичном рынке, хотя в осенне-зимний период она может подорожать. Ведущие позиции продолжат занимать все модели Chery Tiggo, включая «4 Pro» и «7 Pro».

Интересно, что данные о продажах б/у автомобилей в России, опубликованные агентством «Автостат», подтверждают эти выводы. В июле 2024 года российские автолюбители приобрели 18,24 тысячи б/у легковых автомобилей, что значительно больше по сравнению с 10,15 тысячами в том же месяце 2023 года. Таким образом, вторичный рынок китайских автомобилей за год увеличился на 80%. Это демонстрирует, что россияне все чаще предпочитают именно китайскую продукцию на вторичном рынке, что связано не только с хорошими скидками, но и с некоторыми проблемами с запчастями у новых автомобилей. 

Такая ситуация благоприятна для отечественных производителей. Спрос на российские бренды, скорее всего, будет расти, ведь вторичный рынок не сможет полностью закрыть потребности россиян в легковом транспорте.

Также стоит отметить, что около 25% проданных б/у автомобилей в июле пришлись на бренд Chery — это примерно 4,55 тысячи машин. Рост в сравнении с июлем прошлого года составил 55%, что для такого бренда, позиционирующего себя как надежный, довольно много.

Наибольший рост наблюдается у брендов Geely и Haval. Geely занял второе место по объему продаж с долей в 20% и 3,69 тысяч автомобилей, увеличив продажи на 78%. Однако настоящим сюрпризом стали продажи Haval, которые составили 2,34 тысячи экземпляров, что в 2,3 раза превышает показатели прошлого года.

#новости #geely #chery #автопром #haval #changan #утильсбор #автостат #автрынок #рынок б/у авто
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